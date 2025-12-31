聽新聞
影／守護屏東跨年夜 2偵爆犬出任務現場地毯式檢查
今晚是跨年夜，屏東縣鄉鎮公所舉辦跨年晚會，屏東縣府文化處主辦「High歌之夜－歌舞昇屏」在縣立體育館前草皮熱鬧登場，活動開始前，警方協請保三總隊支援出動偵爆犬在活動開始前周圍地毯式檢查。
今下午4時起警方配合全國同步實施跨年勤務勤前教育，屏東警分局表示，針對人潮疏導、交通管制、防制滋擾與突發狀況應變等重點事項，要求全體執勤同仁落實勤務分工，確保跨年活動達成「零事故、零意外」目標。
屏東警分局指出，跨年活動共投入警、民力約500人次，結合刑警大隊、鑑識科與霹靂小組等執行安檢勤務，也申請保三總隊警犬隊支援，在活動開始前出動兩隻偵爆犬實施會場地毯式清查與淨空作業，針對舞台周邊、觀眾集結區及重要設施加強巡檢，嚴防任何危險物品進入會場。
警犬隊出動的兩隻偵爆犬均為德國狼犬，分別為4歲Roya，1歲半的天天，在跨年晚會周邊巡檢，他們今天先到台南，下午來到屏東縣跨年現場。
警方提醒，跨年夜活動人潮眾多，民眾留意自身安全並妥善保管隨身財物，配合警方交通指揮與現場安檢措施。
