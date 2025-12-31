快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

聽新聞
0:00 / 0:00

金門議會定期會「1分22秒散會」 明年總預算卡關原因曝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員王國代今天表示，此次縣府編總預算短絀新台幣33.2億元，因為這次有許多議員不在，建議下次臨時會再審查總預算。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員王國代今天表示，此次縣府編總預算短絀新台幣33.2億元，因為這次有許多議員不在，建議下次臨時會再審查總預算。記者蔡家蓁／攝影

連開35天的金門縣議會第8屆第6次定期會今日進入最後一天議程，原定審議金門縣民國115年度總預算案，但大會僅進行約1分22秒即宣告散會，總預算未完成任何實質審查，形同「空轉」落幕，也讓縣府明年度預算再添變數。

⭐2025總回顧

本次定期會自11月底開議，並於12月24日經大會決議變更議程、延會至今日，將115年度總預算案排入最後一天議程，內容包括總預算暨附屬單位預算與綜計表，原規劃完成分組審查、聯席審查及二、三讀程序。

會議一開始，議長洪允典主持並請現場議員確認上次議事紀錄後，議員王國代隨即發言指出，縣府編列的115年度總預算出現約新台幣33.2億元短絀，「這個預算的確需要好好審查」，但今日有多位議員未到場，建議留待下次臨時會再行審議。

洪允典隨後詢問現場是否仍有其他意見，在未有人發言情況下，便敲槌宣布本次定期會結束，不少官員與議員當場錯愕。

王國代會後表示，預算並非縣府編列完成、送交議會就一定要通過，議會仍有把關責任，府會之間也須充分溝通；今日因部分議員不在，無法就新增或爭議項目討論，才建議延後審查。他也指出，若縣府近期加強溝通，「過年前仍有可能召開臨時會審總預算。」

對於大會匆匆散會，有民眾直言不滿，指出今日19席議員中仍有13席出席，出席率接近7成，「既然人數足夠，就應該把預算拿出來好好審，不該因為府會關係不佳就草草結束，最後受影響的還是縣民權益。」

也有民眾認為，總預算攸關縣政運作與重大建設，「在最後一天才安排分組、聯席審查與三讀，本來就不切實際」，認為議會與縣府都應檢討議程安排，給預算審查更充足時間，避免流於形式。

議員董森堡指出，總預算未在當年度完成審議並非首例，前縣長楊鎮浯任內也曾發生，最後同樣透過隔年臨時會完成審議。他強調，本次是在變更議程後，才將總預算集中排在最後一天，「一天內要完成分組、聯席審查，再進行二、三讀，幾乎是不可能的任務。」

董森堡也提到，縣府115年度總預算歲出較歲入多出逾32億元，建議縣府先彙整總表，向議員清楚說明具體增加的支出項目，作為後續審查依據；他並認為，預算審查不宜採「包裹式統刪」，而應針對有疑義或必要性不足項目逐一檢討、酌予刪減，直言目前府會互動「並不正常」。

對此，金門縣副縣長李文良表示，總預算未通過確實會影響縣府運作，但縣府仍會持續向議會說明、加強溝通，爭取支持。主計處長王崑龍則說明，依《地方制度法》第40條規定，在總預算未完成審議前，支出原則上可依上年度執行數覈實動支，縣府基本運作短期內不致受影響，但新增資本支出與新設科目將受到限制。

金門縣議會第8屆第6次定期會今日進入最後一天議程，今日19席議員中仍有13席出席，但議員王國代認為因部分議員不在，無法就新增或爭議項目討論，建議延後審查。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會第8屆第6次定期會今日進入最後一天議程，今日19席議員中仍有13席出席，但議員王國代認為因部分議員不在，無法就新增或爭議項目討論，建議延後審查。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典在詢問現場議員是否仍有其他意見，在未有人發言情況下，便敲槌宣布本次定期會結束，當場讓不少官員與議員錯愕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典在詢問現場議員是否仍有其他意見，在未有人發言情況下，便敲槌宣布本次定期會結束，當場讓不少官員與議員錯愕。記者蔡家蓁／攝影

總預算 議員 金門

延伸閱讀

金門115年總預算未通過 縣府：努力爭取議會支持

金門115年總預算短絀創新高 議長要縣府提方案

金門115年預算短絀32億 洪允典批縣府：花錢無數、賺錢無方

等20年！金門沙美老街修復喜迎「收規合脊」 明年完工在望

相關新聞

金門議會定期會「1分22秒散會」 明年總預算卡關原因曝

連開35天的金門縣議會第8屆第6次定期會今日進入最後一天議程，原定審議金門縣民國115年度總預算案，但大會僅進行約1分2...

黑豬場母女檔竟用暗管餵廚餘養豬 屏東縣府重罰240萬元

防堵非洲豬瘟疫情風險，屏東縣政府持續聯合稽查列管的再利用檢核養豬場，2025年12月初查獲九如鄉母女檔各自經營黑豬場，竟...

屏東崁頂查獲違法廚餘餵豬 縣府重罰60萬元

屏東縣政府聯合稽查小組日前接獲通報，崁頂鄉陳姓養豬農場內有餵食廚餘，前往稽查後發現該場飼養58頭豬隻，飼料槽有餵飼後明顯...

影／守護屏東跨年夜 2偵爆犬出任務現場地毯式檢查

今晚是跨年夜，屏東縣鄉鎮公所舉辦跨年晚會，屏東縣府文化處主辦「High歌之夜－歌舞昇屏」在縣立體育館前草皮熱鬧登場，活動...

小三通全面回溫 2025年金廈泉往返人次破184萬、重返疫前

2025年進入最後一天，金門縣府觀光處公布最新統計指出，今年金廈泉小三通航線累計往返人次已突破184萬，較去年同期明顯成...

高雄「保護性社工」離職率、離職人數創5年新高 缺額持續擴大

高雄針對家暴、性侵、獨居長者和身障者社會案件，由「保護性社工」負責辦理24小時緊急保護等業務，但因工作壓力和情緒負擔大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。