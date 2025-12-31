金門議會定期會「1分22秒散會」 明年總預算卡關原因曝

連開35天的金門縣議會第8屆第6次定期會今日進入最後一天議程，原定審議金門縣民國115年度總預算案，但大會僅進行約1分22秒即宣告散會，總預算未完成任何實質審查，形同「空轉」落幕，也讓縣府明年度預算再添變數。

本次定期會自11月底開議，並於12月24日經大會決議變更議程、延會至今日，將115年度總預算案排入最後一天議程，內容包括總預算暨附屬單位預算與綜計表，原規劃完成分組審查、聯席審查及二、三讀程序。

會議一開始，議長洪允典主持並請現場議員確認上次議事紀錄後，議員王國代隨即發言指出，縣府編列的115年度總預算出現約新台幣33.2億元短絀，「這個預算的確需要好好審查」，但今日有多位議員未到場，建議留待下次臨時會再行審議。

洪允典隨後詢問現場是否仍有其他意見，在未有人發言情況下，便敲槌宣布本次定期會結束，不少官員與議員當場錯愕。

王國代會後表示，預算並非縣府編列完成、送交議會就一定要通過，議會仍有把關責任，府會之間也須充分溝通；今日因部分議員不在，無法就新增或爭議項目討論，才建議延後審查。他也指出，若縣府近期加強溝通，「過年前仍有可能召開臨時會審總預算。」

對於大會匆匆散會，有民眾直言不滿，指出今日19席議員中仍有13席出席，出席率接近7成，「既然人數足夠，就應該把預算拿出來好好審，不該因為府會關係不佳就草草結束，最後受影響的還是縣民權益。」

也有民眾認為，總預算攸關縣政運作與重大建設，「在最後一天才安排分組、聯席審查與三讀，本來就不切實際」，認為議會與縣府都應檢討議程安排，給預算審查更充足時間，避免流於形式。

議員董森堡指出，總預算未在當年度完成審議並非首例，前縣長楊鎮浯任內也曾發生，最後同樣透過隔年臨時會完成審議。他強調，本次是在變更議程後，才將總預算集中排在最後一天，「一天內要完成分組、聯席審查，再進行二、三讀，幾乎是不可能的任務。」

董森堡也提到，縣府115年度總預算歲出較歲入多出逾32億元，建議縣府先彙整總表，向議員清楚說明具體增加的支出項目，作為後續審查依據；他並認為，預算審查不宜採「包裹式統刪」，而應針對有疑義或必要性不足項目逐一檢討、酌予刪減，直言目前府會互動「並不正常」。