黑豬場母女檔竟用暗管餵廚餘養豬 屏東縣府重罰240萬元

防堵非洲豬瘟疫情風險，屏東縣政府持續聯合稽查列管的再利用檢核養豬場，2025年12月初查獲九如鄉母女檔各自經營黑豬場，竟用暗管餵廚餘養豬，違規情節重大，屏東縣府今31日公布裁處，兩場共重罰240萬元，並取消禁用廚餘飼料差額補助與廚餘清運油資補助。

屏東縣政府聯合稽查發現，九如鄉梁姓養豬場是再利用檢核養豬場，藉由清運廚餘機會將高雄市餐廳、學校與團膳業者等廚餘運到豬場門口停放，現場查獲車上廚餘30桶，僅剩餘12桶仍有廚餘，其餘均倒入蒸煮槽蒸煮，該場對面是母親陳女經營的養豬場，兩場負責人為母女，兩場分別飼養1980頭、1610頭豬。

縣府調查發現，陳姓養豬場沒有取得再利用資格卻藉由地下暗管接收對面梁姓養豬場蒸煮後的廚餘，這是惡意違規導致重大防疫破口。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心嚴正痛斥，此行為不僅違法，更蓄意掩飾且危害國家整體防疫戰線的嚴重行為。當場命業者停止使用廚餘，要求業者將蒸煮槽內廚餘抽出，並封鎖蒸煮槽禁止使用，同時禁止全場豬隻移動15天與啟動清消作業。現場同步進行廚餘與豬隻採樣送驗，檢驗結果均為非洲豬瘟陰性，確認未有疫情傳播情形。

縣府表示，兩場為家族經營，違規情節重大，今天公布裁處結果，依「動物傳染病防治條例」各裁處100萬元、「飼料管理法」裁處20萬元，共重罰240萬元，並取消禁用廚餘期間的飼料差額補助及廚餘清運油資補助。

縣府指出，目前查獲5家養豬場違規使用廚餘養豬，分別是長治鄉1場、屏東市1場、九如鄉2場與崁頂鄉1場，都依法開罰。