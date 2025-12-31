快訊

黑豬場母女檔竟用暗管餵廚餘養豬 屏東縣府重罰240萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉梁姓畜牧場蒸煮槽內廚餘後，再用地下暗管方式輸送到對面媽媽陳女經營的黑豬場。圖／屏東縣政府提供
屏東縣九如鄉梁姓畜牧場蒸煮槽內廚餘後，再用地下暗管方式輸送到對面媽媽陳女經營的黑豬場。圖／屏東縣政府提供

防堵非洲豬瘟疫情風險，屏東縣政府持續聯合稽查列管的再利用檢核養豬場，2025年12月初查獲九如鄉母女檔各自經營黑豬場，竟用暗管餵廚餘養豬，違規情節重大，屏東縣府今31日公布裁處，兩場共重罰240萬元，並取消禁用廚餘飼料差額補助與廚餘清運油資補助。

⭐2025總回顧

屏東縣政府聯合稽查發現，九如鄉梁姓養豬場是再利用檢核養豬場，藉由清運廚餘機會將高雄市餐廳、學校與團膳業者等廚餘運到豬場門口停放，現場查獲車上廚餘30桶，僅剩餘12桶仍有廚餘，其餘均倒入蒸煮槽蒸煮，該場對面是母親陳女經營的養豬場，兩場負責人為母女，兩場分別飼養1980頭、1610頭豬。

縣府調查發現，陳姓養豬場沒有取得再利用資格卻藉由地下暗管接收對面梁姓養豬場蒸煮後的廚餘，這是惡意違規導致重大防疫破口。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心嚴正痛斥，此行為不僅違法，更蓄意掩飾且危害國家整體防疫戰線的嚴重行為。當場命業者停止使用廚餘，要求業者將蒸煮槽內廚餘抽出，並封鎖蒸煮槽禁止使用，同時禁止全場豬隻移動15天與啟動清消作業。現場同步進行廚餘與豬隻採樣送驗，檢驗結果均為非洲豬瘟陰性，確認未有疫情傳播情形。

縣府表示，兩場為家族經營，違規情節重大，今天公布裁處結果，依「動物傳染病防治條例」各裁處100萬元、「飼料管理法」裁處20萬元，共重罰240萬元，並取消禁用廚餘期間的飼料差額補助及廚餘清運油資補助。

縣府指出，目前查獲5家養豬場違規使用廚餘養豬，分別是長治鄉1場、屏東市1場、九如鄉2場與崁頂鄉1場，都依法開罰。

非洲豬瘟災害應變中心強調，目前仍維持「全面禁止使用廚餘養豬」政策，縣府持續提升查核強度，確保養豬產業安全，並呼籲業者務必遵守規定，若仍心存僥倖、惡意違規，將面臨最高額裁罰，更將被視為危害整體產業安全的重大違法行為，將依法從嚴究辦、絕不寬貸。

屏東縣九如鄉梁姓畜牧場蒸煮槽內廚餘。圖／屏東縣政府提供
屏東縣九如鄉梁姓畜牧場蒸煮槽內廚餘。圖／屏東縣政府提供

相關新聞

金門議會定期會「1分22秒散會」 明年總預算卡關原因曝

連開35天的金門縣議會第8屆第6次定期會今日進入最後一天議程，原定審議金門縣民國115年度總預算案，但大會僅進行約1分2...

黑豬場母女檔竟用暗管餵廚餘養豬 屏東縣府重罰240萬元

防堵非洲豬瘟疫情風險，屏東縣政府持續聯合稽查列管的再利用檢核養豬場，2025年12月初查獲九如鄉母女檔各自經營黑豬場，竟...

屏東崁頂查獲違法廚餘餵豬 縣府重罰60萬元

屏東縣政府聯合稽查小組日前接獲通報，崁頂鄉陳姓養豬農場內有餵食廚餘，前往稽查後發現該場飼養58頭豬隻，飼料槽有餵飼後明顯...

影／守護屏東跨年夜 2偵爆犬出任務現場地毯式檢查

今晚是跨年夜，屏東縣鄉鎮公所舉辦跨年晚會，屏東縣府文化處主辦「High歌之夜－歌舞昇屏」在縣立體育館前草皮熱鬧登場，活動...

小三通全面回溫 2025年金廈泉往返人次破184萬、重返疫前

2025年進入最後一天，金門縣府觀光處公布最新統計指出，今年金廈泉小三通航線累計往返人次已突破184萬，較去年同期明顯成...

高雄「保護性社工」離職率、離職人數創5年新高 缺額持續擴大

高雄針對家暴、性侵、獨居長者和身障者社會案件，由「保護性社工」負責辦理24小時緊急保護等業務，但因工作壓力和情緒負擔大，...

