小三通全面回溫 2025年金廈泉往返人次破184萬、重返疫前

2025年進入最後一天，金門縣府觀光處公布最新統計指出，今年金廈泉小三通航線累計往返人次已突破184萬，較去年同期明顯成長；若與2019年小三通全年196萬人次相比，已回到疫情前九成以上水準，顯示疫後小三通人流全面回溫，並持續展現穩定成長動能。

金廈泉小三通自2023年1月7日於縣長陳福海任內恢復通航以來，在縣府與相關單位積極爭取下，逐步推動航班增班及旅遊政策鬆綁，至今已近3年、超過一千個日子。縣府指出，小三通不僅讓旅運量穩定攀升，也成為疫情後兩岸民間往來與交流的重要通道。

據了解，目前金廈泉小三通每日維持28班次運作，其中廈門航線24班、泉州航線4班，日均通關量約落在5千至6千人次之間；從2025年全年旅客結構來看，小三通入出境旅客中，台籍旅客約占73.76%，大陸及港澳籍旅客約占24.88%，外籍旅客僅占1.36%。

其中，大陸旅客來金旅遊型態的變化尤為明顯。觀光處統計，2025年全年持旅遊簽證來金的大陸旅客約19萬餘人；若自2024年9月27日恢復福建居民來金旅遊起計，累計已達23萬6千餘人；值得注意的是，其中團客比例僅約4.33%，自由行高達95.67%，顯示來金旅遊已明顯轉向以自主規劃為主的型態。

縣府委託研究也指出，金門旅遊市場正從疫情前以團客為主的模式，逐步轉型為以深度旅遊與自由行為核心，研究顯示，來金旅客對在地自然景觀、閩南聚落、文化導覽及體驗在地生活型行程的興趣顯著提升，與觀光處近一年來推動「文化＋觀光」、「體驗＋觀光」等複合式旅遊策略相互呼應。

縣府表示，小三通旅運量的回升，不僅為地方觀光與相關產業注入實質動能，也讓金門作為兩岸交流前線與樞紐的角色再次浮現；縣府強調，小三通是一座連結民間互動的重要橋樑，旅客流量的增加，象徵跨境社會信任逐步恢復，並為金門長期的經濟與文化發展提供穩定支撐。