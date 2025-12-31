快訊

影／彰化員林郵局孕婦急產 人牆助消防員大廳接生溫馨畫面曝光

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

馬祖媽祖巨神像船型平台整修完畢 重新對外開放

中央社／ 連江縣31日電
馬祖觀光地標媽祖巨神像船型平台歷經11個月整修，31日起對外開放，是媽祖巨神像落成以來規模最大的維護整修案，更創下馬祖重大觀光景點結構體檢修的首例。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社
馬祖觀光地標媽祖巨神像船型平台歷經11個月整修，31日起對外開放，是媽祖巨神像落成以來規模最大的維護整修案，更創下馬祖重大觀光景點結構體檢修的首例。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社

馬祖觀光地標媽祖巨神像船型平台經過11個月整修，今天起對外開放。馬管處說，民眾可在平台上近距離感受巨神像寧靜氣氛，還能步行至甫落成的南竿四維生態園區，欣賞日落。

⭐2025總回顧

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，為確保遊客擁有安全、舒適觀景空間，今年初啟動「114年南竿鄉媽祖巨神像船型平台設施維護保養工程」案，針對鋼構、集成材等結構體進行檢修養護，今天起重新對外開放。

馬管處表示，船型平台長32.5公尺、寬26公尺、最大淨高13公尺，總面積為650平方公尺，自102年12月正式啟用以來，一直是遊客必訪之地。工程歷時11個月，是媽祖巨神像落成以來規模最大的維護整修案，更創下馬祖重大觀光景點結構體檢修的首例。

馬管處說，為活化軍事據點遺構，今年修整媽祖巨神像附近的「南竿鄉四維生態園區」，並於日前對外開放。此園區為馬祖首座被步道環繞的軍事文化景觀，更結合自然植生與海景，盼能成為馬祖新地標。

四維生態園區規劃「大環線」、「小環線」2條步道，民眾可在制高點，將北竿島、高登島及馬祖列島的壯麗海景盡收眼底。園區內還種植紅花石蒜、濱柃木、馬祖海桐等原生植物，形成宛如動畫般的「龍貓隧道」，還能看到馬祖知名落日「西尾夕照」。

馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿強調，媽祖巨神像為馬祖信仰中心與觀光地標，工程在不改變原有外觀與美學前提下，強化船型平台結構的穩定性與耐用度，遊客能更安心在平台上遠眺海景，感受媽祖庇佑的寧靜氣氛。

馬祖 媽祖 生態園區

延伸閱讀

「每棟建築美得像藝術館」北京時尚地標 三里屯煥新亮相

北京時尚地標 三里屯煥新亮相

連江縣航班候補、停車繳費可線上操作 明年1月1日啟用

中共圍台軍演封鎖台灣空域 金門航班大亂、5千旅客受影響

相關新聞

黑豬場母女檔竟用暗管餵廚餘養豬 屏東縣府重罰240萬元

防堵非洲豬瘟疫情風險，屏東縣政府持續聯合稽查列管的再利用檢核養豬場，2025年12月初查獲九如鄉母女檔各自經營黑豬場，竟...

高雄夢時代跨年逐現人潮 警力進駐啟動第一階段交管

高雄市夢時代跨年晚會今晚登場，預估吸引人潮湧入。高雄市警局動員1200多名警力，在會場內外及捷運站維安；下午3時起，已經...

金門議會定期會「1分22秒散會」 明年總預算「卡關」原因曝

連開35天的金門縣議會第8屆第6次定期會今日進入最後一天議程，原定審議金門縣民國115年度總預算案，但大會僅進行約1分2...

小三通全面回溫 2025年金廈泉往返人次破184萬、重返疫前

2025年進入最後一天，金門縣府觀光處公布最新統計指出，今年金廈泉小三通航線累計往返人次已突破184萬，較去年同期明顯成...

高雄「保護性社工」離職率、離職人數創5年新高 缺額持續擴大

高雄針對家暴、性侵、獨居長者和身障者社會案件，由「保護性社工」負責辦理24小時緊急保護等業務，但因工作壓力和情緒負擔大，...

太平洋百貨屏東店2度蟬聯屏東縣地王 公告現值1坪67.4萬元

屏東縣115年度公告土地現值及公告地價經屏東縣地價及標準地價評議委員會評議通過，公告現值平均調幅2.29%，2年公告1次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。