高雄「保護性社工」離職率、離職人數創5年新高 缺額持續擴大

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市保護性社工需在第一線處理高危機案件，工作壓力龐大常導致不願久任，全市去年截至9月，離職率高達16.5％，離職人數創5年新高，達47人。圖／高雄市社會局提供
高雄針對家暴、性侵、獨居長者和身障者社會案件，由「保護性社工」負責辦理24小時緊急保護等業務，但因工作壓力和情緒負擔大，常導致社工不願久任。全市保護性社工去年離職率創5年新高，截至9月已有47名離職，且編制人數和實際聘用數差額高達105人，民代質疑市府未妥善照護其心理壓力和保障訪視人身安全，因而無法留住人才。

⭐2025總回顧

保護性社工主要針對家庭暴力、性侵害、兒少性剝削、老人福利、身障者權益辦理24小時緊急保護等工作，但因高強度工作壓力和情緒負擔，涉及案主創傷經歷時需投入高度情感，同時面臨科層體制壓力，常導致工作耗竭、人才流失。

高雄市一名社安網社工表示，高危機案件如6歲以下同住孩童、身障者、老人保護須短時間內面訪，但往往服務時，除了關注受暴者，還要同時照顧家庭成員，即便對方住家長期聚集吸毒人口，仍要親自入內探視並協助其他人，造成工作負荷過高、壓力劇增。

另名社工提到「大部分的壓力都是事情做不完」，社工平時外部訓練太多，每個月還有外部訓練，加上個別督導、團體督導、行政督導動輒數小時，還要整理資料、製作簡報，活動佈置會場，行政庶務過多，疲乏感很重。

高市社會局近5年保護性社工編制人數從2021年228名，提升至去年389名，但「實際聘用人數」和編制數的差距也逐年提升，2021年不足員額為34人，2023年增至45人、2024年68人，去年截至9月，不足數已達105人，離職率更是不減反增。

市議員李雅芬表示，2011年保護性社工離職率僅5.7％，去年截至9月已提升至16.5％，離職人數創5年新高達47人，「人都不夠了，社工還留不住」，保護性社工長期置身負能量環境，執勤易有人身安全之虞，如遭辱罵、威脅或肢體暴力，市府需逐一解決，才能留住人才。

社會局表示，針對保護性社工心理輔導機制，市府定期舉辦個別、團體及外聘督導關懷社工工作情形，補助個別諮商費用，社工出勤會提供公務車並配置安全設備如錄音筆、密錄器、隨身警報及防護器等，視情況動用警力協助；保護性社工久任措施除提供風險加給，市府也增聘「社工助理」，協助個案訪視與關懷服務、文書登錄及統計彙整等行政庶務，紓解社工行政壓力，將持續精進措施，妥適照顧第一線社工。

