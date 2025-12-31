高雄市夢時代跨年晚會今晚登場，預估吸引人潮湧入。高雄市警局動員1200多名警力，在會場內外及捷運站維安；下午3時起，已經啟動第一階段交通管制措施，警方將視人潮，逐步擴大管制範圍。

今天一早已經有民眾進入夢時代跨年晚會會場占位，目前人潮正逐漸湧入會場。

警方指出，夢時代周邊將劃設大範圍徒步區，管制範圍包含復興三路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東，管制區內全面禁止汽、機車通行與停放，並加強取締違規停車，維持道路順暢及人行安全。

跨年晚會維安方面，今天下午高雄警方投入警力巡守，並由保三警察總隊警犬隊場勘，確保安全。

高雄市警方表示，今年跨年晚會在夢時代會場安配置1300名警力、在義大世界晚會安排300多名警力，總數與去年差不多。官警說，因2023年跨年晚會曾發生男子持原子筆滋事，去年跨年晚會便安排相同警力。

警方表示，今年受台北車站男子張文丟擲煙霧彈、隨機殺人事件影響，今年排派出保安大隊特勤員警佩槍、帶臂盾維安，晚間6時30分起，針對可疑者，以金屬探測器檢查隨身物品，避免帶刀械入場。

高雄夢時代跨年晚會，警力與警犬進駐會場場勘。記者林保光／攝影 高雄夢時代跨年逐現人潮，警力進駐啟動第一階段交管。記者林保光／攝影 高雄夢時代跨年逐現人潮，不少人提早搶占搖滾區。記者林保光／攝影

高雄市警方今年跨年晚會，因北車張文隨機殺人事件，動員特勤警力佩槍維安。記者林保光／攝影

