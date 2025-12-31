快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

金門115年總預算未通過 縣府：努力爭取議會支持

中央社／ 金門31日電

金門縣議會第8屆第6次定期會今天閉會，縣府115年總預算未經議會完成審議。金門副縣長李文良說，預算沒過會影響縣府運作，但縣府會持續努力向議會說明溝通爭取支持。

⭐2025總回顧

金門縣議會第8屆第6次定期會11月底開議，12月24日大會決議變更議程並延會至今天，今天議程包括審議金門縣民國115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表。

議長洪允典主持請現場議員確認上次議事紀錄後，國民黨議員王國代隨即舉手發言表示，此次縣府編總預算短絀新台幣30多億元，「我們的確是要好好審查」，這次也有許多議員不在，建議下次臨時會再審查總預算。

洪允典表示，如現場無意見，這次大會就此結束；他隨後敲槌3下結束此次定期會。

王國代會後接受中央社記者採訪表示，不是縣府編完預算送議會就一定要通過，應該多和議員溝通府會才會和諧，今天剛好也有議員不在無法討論預算新增部分，所以才建議下次臨時會審查；近期縣府如有溝通，「我們在過年前也有可能再召開臨時會處理。」

無黨籍議員董森堡也接受媒體聯訪表示，總預算未在當年度通過情形，過去在前縣長楊鎮浯時期也發生過，當時也是在隔年透過臨時會審議；此次定期會變更議程才在最後1天排入總預算分組審查、聯席審查跟最後的二三讀，「1天內很難完成所有總預算審查，就算審完也沒有品質。」

他說，縣府明年總預算歲出較歲入多出超過32億元，縣府應可製作1份總表向議員說明具體增加部分以利審議，並期望下次臨時會能有較充足時間好好審查，「包裹式審查統刪也不對，應該針對有疑義部分討論是否酌減。」

李文良說，預算沒通過會影響縣府運作，但是縣府會持續努力向議會說明溝通並爭取支持。針對總預算未通過，金門縣主計處長王崑龍則表示，依地方制度法第40條規定，支出部分原則上依上年度執行數覈實動支，縣府運作暫時無影響，但新增資本支出及新增科目會受到影響。

總預算 議員 金門

延伸閱讀

校安升級跨縣市交流 馬祖副縣長傳授離島校園安全經營心法

金門115年總預算短絀創新高 議長要縣府提方案

金門115年預算短絀32億 洪允典批縣府：花錢無數、賺錢無方

等20年！金門沙美老街修復喜迎「收規合脊」 明年完工在望

相關新聞

高雄2026元旦新制上路 70歲繳回駕照享公共運輸半價補助

2026新制上路，高雄市政府自元旦起實施多項新制，涵蓋社福、勞權與1999服務等，近期高齡駕車禍頻傳，針對70歲以上長輩...

太平洋百貨屏東店2度蟬聯屏東縣地王 公告現值1坪67.4萬元

屏東縣115年度公告土地現值及公告地價經屏東縣地價及標準地價評議委員會評議通過，公告現值平均調幅2.29%，2年公告1次...

免掃碼、免跑超商 金門路邊停車115年起自動扣款

為落實縣長陳福海推動的「友善旅遊、智慧交通」政策，金門縣政府持續精進智慧停車服務。縣府觀光處表示，要求路邊停車收費廠商國...

過期藥品別亂丟回收更安全 高市9醫院22衛生所設點

過期藥品沒做好回收，隨意丟棄恐導致環境汙染，高市衛生局推動廢棄藥品正確回收制度，提供9家市立醫院及22間衛生所，讓民眾把...

走進校園與社區 金門家扶多元宣導提升兒少保護意識

為深化社會大眾對兒少保護與幼兒居家安全的重視，金門家扶中心今天表示，在本月陸續辦理多場幼兒居家環境安全宣導活動，透過繪本...

唐榮鐵工廠失火引燃油槽黑煙竄出挨罰 高市環保局：最重罰500萬

高雄市小港區沿海二路唐榮鐵工廠昨晚11時30分發生火警，廠房竄出火光與濃煙，50名員工暗夜倉皇逃生，消防隊獲報後出動17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。