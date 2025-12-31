金門115年總預算未通過 縣府：努力爭取議會支持

金門縣議會第8屆第6次定期會今天閉會，縣府115年總預算未經議會完成審議。金門副縣長李文良說，預算沒過會影響縣府運作，但縣府會持續努力向議會說明溝通爭取支持。

金門縣議會第8屆第6次定期會11月底開議，12月24日大會決議變更議程並延會至今天，今天議程包括審議金門縣民國115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表。

議長洪允典主持請現場議員確認上次議事紀錄後，國民黨議員王國代隨即舉手發言表示，此次縣府編總預算短絀新台幣30多億元，「我們的確是要好好審查」，這次也有許多議員不在，建議下次臨時會再審查總預算。

洪允典表示，如現場無意見，這次大會就此結束；他隨後敲槌3下結束此次定期會。

王國代會後接受中央社記者採訪表示，不是縣府編完預算送議會就一定要通過，應該多和議員溝通府會才會和諧，今天剛好也有議員不在無法討論預算新增部分，所以才建議下次臨時會審查；近期縣府如有溝通，「我們在過年前也有可能再召開臨時會處理。」

無黨籍議員董森堡也接受媒體聯訪表示，總預算未在當年度通過情形，過去在前縣長楊鎮浯時期也發生過，當時也是在隔年透過臨時會審議；此次定期會變更議程才在最後1天排入總預算分組審查、聯席審查跟最後的二三讀，「1天內很難完成所有總預算審查，就算審完也沒有品質。」

他說，縣府明年總預算歲出較歲入多出超過32億元，縣府應可製作1份總表向議員說明具體增加部分以利審議，並期望下次臨時會能有較充足時間好好審查，「包裹式審查統刪也不對，應該針對有疑義部分討論是否酌減。」

李文良說，預算沒通過會影響縣府運作，但是縣府會持續努力向議會說明溝通並爭取支持。針對總預算未通過，金門縣主計處長王崑龍則表示，依地方制度法第40條規定，支出部分原則上依上年度執行數覈實動支，縣府運作暫時無影響，但新增資本支出及新增科目會受到影響。