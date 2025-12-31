過期藥品別亂丟回收更安全 高市9醫院22衛生所設點

過期藥品沒做好回收，隨意丟棄恐導致環境汙染，高市衛生局推動廢棄藥品正確回收制度，提供9家市立醫院及22間衛生所，讓民眾把廢棄藥品回收，把用藥安全從醫療院所，延伸到市民的日常生活。

衛生局指出，過期或有保存疑慮的藥品，可分為特殊藥品與一般家用藥品兩大類，針劑、抗生素、荷爾蒙藥物及管制藥品等，因毒性較高或可能對環境造成影響，須送回原開立處方的醫療院所，由院所依醫療廢棄物相關規定妥善處理，民眾切勿自行丟棄或沖入下水道。

至於一般家用藥品，可依循衛生單位推廣的廢棄藥品6口訣處理，「倒」將藥水倒入夾鏈袋，「沖」沖洗藥罐，沖洗水一併倒入袋中，「集」集中廢棄藥丸，「混」加入咖啡渣、泡過的茶葉或擦手紙，「封」密封夾鏈袋後，與一般垃圾一同丟棄，「回」藥罐則另行回收。

回收據點方面，高市9家市立醫院包括民生、聯合、凱旋、中醫、大同、小港、旗津、鳳山及岡山醫院，以及大寮、林園、旗山、美濃、橋頭、路竹等22個行政區提供醫療服務的衛生所，皆設有廢棄藥品回收服務，協助民眾將過期、變質或已停止使用的藥品妥善回收。