過期藥品別亂丟回收更安全 高市9醫院22衛生所設點

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局推動廢棄藥品正確回收制度，提供9家市立醫院及22間衛生所，讓民眾把廢棄藥品回收。圖／衛生局提供
高市衛生局推動廢棄藥品正確回收制度，提供9家市立醫院及22間衛生所，讓民眾把廢棄藥品回收。圖／衛生局提供

過期藥品沒做好回收，隨意丟棄恐導致環境汙染，高市衛生局推動廢棄藥品正確回收制度，提供9家市立醫院及22間衛生所，讓民眾把廢棄藥品回收，把用藥安全從醫療院所，延伸到市民的日常生活。

衛生局指出，過期或有保存疑慮的藥品，可分為特殊藥品與一般家用藥品兩大類，針劑、抗生素、荷爾蒙藥物及管制藥品等，因毒性較高或可能對環境造成影響，須送回原開立處方的醫療院所，由院所依醫療廢棄物相關規定妥善處理，民眾切勿自行丟棄或沖入下水道。

至於一般家用藥品，可依循衛生單位推廣的廢棄藥品6口訣處理，「倒」將藥水倒入夾鏈袋，「沖」沖洗藥罐，沖洗水一併倒入袋中，「集」集中廢棄藥丸，「混」加入咖啡渣、泡過的茶葉或擦手紙，「封」密封夾鏈袋後，與一般垃圾一同丟棄，「回」藥罐則另行回收。

回收據點方面，高市9家市立醫院包括民生、聯合、凱旋、中醫、大同、小港、旗津、鳳山及岡山醫院，以及大寮、林園、旗山、美濃、橋頭、路竹等22個行政區提供醫療服務的衛生所，皆設有廢棄藥品回收服務，協助民眾將過期、變質或已停止使用的藥品妥善回收。

正確回收是第一步，衛生局也提醒，避免囤積藥品、依醫師或藥師指示按時按量用藥，才是減少廢棄藥品產生的根本，藥品外包裝所標示的有效期限，在未開封且依保存條件下的使用期限，一旦過期即不宜再服用；藥品拆封後效期往往縮短，如裸錠或磨粉藥品，建議一周內未使用完畢即應丟棄，外用藥膏開封超過半年，也不建議再使用。

高市衛生局推動廢棄藥品正確回收制度，提供9家市立醫院及22間衛生所,讓民眾把廢棄藥品回收。圖／衛生局提供
高市衛生局推動廢棄藥品正確回收制度，提供9家市立醫院及22間衛生所，讓民眾把廢棄藥品回收。圖／衛生局提供
高市衛生局推動廢棄藥品正確回收制度，提供9家市立醫院及22間衛生所，讓民眾把廢棄藥品回收。圖／衛生局提供
高市衛生局推動廢棄藥品正確回收制度，提供9家市立醫院及22間衛生所，讓民眾把廢棄藥品回收。圖／衛生局提供

