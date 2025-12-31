免掃碼、免跑超商 金門路邊停車115年起自動扣款

為落實縣長陳福海推動的「友善旅遊、智慧交通」政策，金門縣政府持續精進智慧停車服務。縣府觀光處表示，要求路邊停車收費廠商國雲科技股份有限公司加值系統功能，新增「自動扣款」機制，將於元旦正式啟用，進一步提升縣民與旅客停車繳費的便利性。

觀光處表示，金門現行路邊停車繳費方式已相當多元，包括繳費機、超商、LINE Pay、台灣Pay等，此次再導入自動扣款功能，民眾只需事先綁定車牌與信用卡或電子支付工具，停車離場後系統將於隔日自動完成扣款，無須再掃碼或特地前往繳費地點，可有效避免忘記繳費的不便。

縣府指出，路邊停車自動扣款已在全台逐步推動，除六都外，已有7個縣市陸續導入，金門此次上線，屬離島地區超前部署，顯示智慧停車建設已與本島接軌，也展現縣府推動科技便民服務的決心。

初期適用範圍將以現行路邊停車收費區域為主，包括金湖鎮林森路、台灣銀行前、新市里籃球場前；金城鎮民生路、中興路、鳳翔新莊、北堤路、民權路；以及金寧鄉金寧轉運站（板塊牛排旁）。縣府表示，未來將隨著路邊收費區域擴大，逐步推廣至更多地點。

在操作方式上，民眾可掃描官方提供的 QR Code，進入「uTagGo 綁定停車自動扣繳」設定頁面，依序選擇車輛類型、輸入車牌與手機號碼登入，確認資料後選擇扣款方式並同意相關使用條款，即可完成設定。待收到綁定成功通知後，自動扣款服務即正式啟用，日後停車費將於開立繳費單後隔日自動代扣。

縣府也特別提醒，近期有詐騙集團假冒停車繳費名義，發送不明簡訊或連結誘騙民眾點擊。停車費若未繳納，不會以簡訊或電子郵件通知，所有繳費與綁定程序，務必透過官方指定管道操作，避免個資外洩。