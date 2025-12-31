快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

免掃碼、免跑超商 金門路邊停車115年起自動扣款

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣的停車場將於115年1月1日起正式啟用路邊停車「自動扣款」功能，並進一步簡化繳費流程。圖／民眾提供
金門縣的停車場將於115年1月1日起正式啟用路邊停車「自動扣款」功能，並進一步簡化繳費流程。圖／民眾提供

為落實縣長陳福海推動的「友善旅遊、智慧交通」政策，金門縣政府持續精進智慧停車服務。縣府觀光處表示，要求路邊停車收費廠商國雲科技股份有限公司加值系統功能，新增「自動扣款」機制，將於元旦正式啟用，進一步提升縣民與旅客停車繳費的便利性。

⭐2025總回顧

觀光處表示，金門現行路邊停車繳費方式已相當多元，包括繳費機、超商、LINE Pay、台灣Pay等，此次再導入自動扣款功能，民眾只需事先綁定車牌與信用卡或電子支付工具，停車離場後系統將於隔日自動完成扣款，無須再掃碼或特地前往繳費地點，可有效避免忘記繳費的不便。

縣府指出，路邊停車自動扣款已在全台逐步推動，除六都外，已有7個縣市陸續導入，金門此次上線，屬離島地區超前部署，顯示智慧停車建設已與本島接軌，也展現縣府推動科技便民服務的決心。

初期適用範圍將以現行路邊停車收費區域為主，包括金湖鎮林森路、台灣銀行前、新市里籃球場前；金城鎮民生路、中興路、鳳翔新莊、北堤路、民權路；以及金寧鄉金寧轉運站（板塊牛排旁）。縣府表示，未來將隨著路邊收費區域擴大，逐步推廣至更多地點。

在操作方式上，民眾可掃描官方提供的 QR Code，進入「uTagGo 綁定停車自動扣繳」設定頁面，依序選擇車輛類型、輸入車牌與手機號碼登入，確認資料後選擇扣款方式並同意相關使用條款，即可完成設定。待收到綁定成功通知後，自動扣款服務即正式啟用，日後停車費將於開立繳費單後隔日自動代扣。

縣府也特別提醒，近期有詐騙集團假冒停車繳費名義，發送不明簡訊或連結誘騙民眾點擊。停車費若未繳納，不會以簡訊或電子郵件通知，所有繳費與綁定程序，務必透過官方指定管道操作，避免個資外洩。

觀光處強調，縣府將持續推動停車管理智慧化，優化繳費流程，提供更安全、便捷且人性化的停車服務，讓縣民與旅客在金門都能享有更高品質的智慧交通體驗。

金門縣政府表示，在原繳費機、超商及Line Pay、台灣Pay之外，將於115年1月1日起正式啟用路邊停車「自動扣款」功能，並進一步簡化繳費流程。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣政府表示，在原繳費機、超商及Line Pay、台灣Pay之外，將於115年1月1日起正式啟用路邊停車「自動扣款」功能，並進一步簡化繳費流程。記者蔡家蓁／翻攝

金門 停車費

延伸閱讀

走進校園與社區 金門家扶多元宣導提升兒少保護意識

遠航客機底價320萬、金門大別墅1160萬 行政執行署台北分署即將拍賣

春節離島航線第2波加班機「澎湖、金門再釋1.2萬座位」下周二開放訂票

毒化災應變聯防 環境部新增花蓮、南投和金門據點

相關新聞

高雄2026元旦新制上路 70歲繳回駕照享公共運輸半價補助

2026新制上路，高雄市政府自元旦起實施多項新制，涵蓋社福、勞權與1999服務等，近期高齡駕車禍頻傳，針對70歲以上長輩...

免掃碼、免跑超商 金門路邊停車115年起自動扣款

為落實縣長陳福海推動的「友善旅遊、智慧交通」政策，金門縣政府持續精進智慧停車服務。縣府觀光處表示，要求路邊停車收費廠商國...

過期藥品別亂丟回收更安全 高市9醫院22衛生所設點

過期藥品沒做好回收，隨意丟棄恐導致環境汙染，高市衛生局推動廢棄藥品正確回收制度，提供9家市立醫院及22間衛生所，讓民眾把...

走進校園與社區 金門家扶多元宣導提升兒少保護意識

為深化社會大眾對兒少保護與幼兒居家安全的重視，金門家扶中心今天表示，在本月陸續辦理多場幼兒居家環境安全宣導活動，透過繪本...

唐榮鐵工廠失火引燃油槽黑煙竄出挨罰 高市環保局：最重罰500萬

高雄市小港區沿海二路唐榮鐵工廠昨晚11時30分發生火警，廠房竄出火光與濃煙，50名員工暗夜倉皇逃生，消防隊獲報後出動17...

影／屏東市萬倉街市集湧人潮 人行道卻成機車停車場

屏東縣政府活化屏東市萬倉街鐵道下空間，推出熱鬧市集活動，人潮湧入也帶動周邊觀光。民間團體「屏東人本交通與道路改造培訓團（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。