走進校園與社區 金門家扶多元宣導提升兒少保護意識

為深化社會大眾對兒少保護與幼兒居家安全的重視，金門家扶中心今天表示，在本月陸續辦理多場幼兒居家環境安全宣導活動，透過繪本導讀與情境問答，引導親子一同檢視日常生活中潛藏的居家風險，從認識危險到學習預防，將安全觀念落實於家庭生活中。

金門家扶指出，近年幼兒居家安全事故頻傳，包括嬰兒卡床縫導致窒息、幼兒誤入水坑不幸喪命等憾事，顯示居家環境潛藏風險不容忽視。今年特別向靖娟兒童安全文教基金會申請小安的大城堡繪本，作為幼兒居家安全宣導的重要媒材，透過貼近日常生活的故事情節，引導孩子與家長一同思考家中可能出現的安全隱憂。

相關宣導除運用於家扶服務的經濟弱勢家庭與兒少保護家庭外，也結合金鼎國小附設幼兒園、金城幼兒園等校園，辦理闖關式宣導活動，並走入縣內親子館推廣，將居家安全知能帶進校園與家庭，強化照顧幼兒家庭的預防意識與應變能力。

活動中，金門家扶同步提供防撞角、防滑條、抽屜安全扣與小夜燈等實用居家安全宣導品，鼓勵家庭即刻改善居家環境。多數家長在領取物資後，立即與社工討論實際裝設方式與後續添購管道，展現對幼兒居家安全議題的高度重視與行動力。

金門家扶表示，自民國80幾年起即持續推動兒少保護宣導，從早期校園半日營，逐步發展至夜間社區宣導、書香列車、兒保劇等多元形式，近年更結合服務需求，推動「小紅帽歷險記」校園宣導、428親子健走與兒保日快閃行動、小茉莉說故事等活動，期盼透過走進社區、校園與家庭，提升社會對兒少保護議題的關注。

金門家扶預計於明年1月在富育圖書室辦理共讀共玩活動，分享小安的大城堡繪本，並由家扶課輔班孩童帶領烘焙手作體驗，陪伴親子在實際操作用火、使用刀具的過程中，學習並落實安全留意與防護行為。相關活動資訊將公布於金門家扶中心臉書粉絲專頁，歡迎鄉親踴躍關注。