高雄2026元旦新制上路 70歲繳回駕照享公共運輸半價補助

2026新制上路，高雄市政府自元旦起實施多項新制，涵蓋社福、勞權與1999服務等，近期高齡駕車禍頻傳，針對70歲以上長輩族群，若自願繳回駕照，可持敬老卡搭乘公共運輸享50%補助，每月最高補助1500元。

在社福與勞工權益，高市府表示，自民國115年起，將進一步放寬低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人，以及弱勢單親家庭與兒少的資格審核標準，並針對符合資格者，每月加發500元至1000元不等補助，減輕弱勢家庭與長者經濟負擔。

勞工制度亦同步鬆綁，家庭照顧假可改以「小時」為單位申請，育嬰留職停薪則可按「日」請假，提供受雇者更具彈性的工作與照顧選擇。

因應淨零與智慧城市發展，市府推動弱勢兒少餐食券全面無紙化，改以一卡通票卡兌換餐食，並擴大合作通路，提升使用便利性與選擇彈性，1999市民服務再升級，新增真人文字客服功能，讓市民不必撥打電話，即可透過文字即時反映市政建言與陳情，回應多元溝通需求。

交通安全方面，公共自行車YouBike將實施先投保、再租借制度，未完成公共自行車傷害險投保者，將無法租借，以保障使用者權益。為鼓勵長輩多搭乘大眾運輸工具，降低車禍事故發生，70歲以上長者繳回駕照享半價補助優惠，每月最高補助1500元。