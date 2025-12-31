海管處：推動澎湖南方四島治理成為永續島嶼

快訊

中央社／ 澎湖縣31日電
海洋國家公園管理處長林尚卿表示，澎湖南方四島國家公園成立以來，重視與地方社區、學界與相關單位的溝通合作，未來盼讓南方四島成為保育、文化與生活韌性世代共享的永續島嶼。（海洋國家公園管理處提供）中央社

海洋國家公園管理處長林尚卿表示，澎湖南方四島國家公園的未來，需政府專業治理與地方社區參與，為推動島嶼前進的力量，讓南方四島成為保育、文化與生活韌性世代共享的永續島嶼。

內政部海洋國家公園管理處30日在馬公舉行「澎湖南方四島國家公園經營管理諮詢會議」，由處長林尚卿主持，包括縣府、學者專家等相關單位與地方社區代表參與，就國家公園設施改善、聚落保存活化及分區管理等議題交流意見。

林尚卿表示，自澎湖南方四島國家公園成立以來，重視與地方社區、學界與相關單位的溝通合作，近年來完成海水淡化、污水處理等基礎設施外，並推廣保存南方四島褒歌文化、結合在地居民打造手作步道，並完成東、西嶼坪碼頭鋪面改善及傳統建築活化等工程，逐步提升環境品質、展現文化價值。

針對學者專家所提議的在地傳統文化保存、產業轉型輔導、海域資源維護與「東吉島嶼學堂」公共服務設施優化，將列為未來工作的重點，以尋求生態保育與漁民生計的平衡，朝資源永續利用的目標邁進。

澎湖南方四島國家公園在民國103年10月成立，是台灣第9座國家公園，第2座海洋型國家公園，範圍包括澎湖東西吉嶼、西吉嶼、東嶼坪、西嶼坪嶼等「南方四島」及周邊島礁、海域，還包括澎湖南海玄岩自然保留區，海域面積3萬5473.33公頃，陸域面積370.29公頃，全區面積3萬5843.62公頃。

