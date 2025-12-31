高雄公布動物疾病檢驗統計 禽流感「全陰性」

高雄市動保處今天表示，高雄市今年水產、畜禽動物疾病檢驗及野生動物救傷等工作達成率均超標完成，禽流感檢驗結果均呈現「全陰性」，防疫監控機制發揮顯著功效。

高雄市動保處公布今年各項檢驗成果統計，其中水產動物完成檢診病例數2688件，完成率108%。畜禽動物累計檢驗85件，完成率102%。值得關注的是，禽流感檢驗結果均呈現「全陰性」。

此外，野生動物救傷部分，累計收容救傷227件，完成率達151%，確保生態環境平衡及野放作業順利執行。

薛姓養殖業者表示，過去因水質掌握不易，龍虎斑、龍膽石斑等高經濟魚種常面臨集體病故風險。自配合檢驗站執行疾病及水質監測後，能即時掌握並區分病毒性或細菌性疾病，育成率提升20%以上。

動保處長葉坤松表示，檢驗組超額完成年度目標，在防範非洲豬瘟、狂犬病監控及禽流感預警等方面表現優異，更保障了高雄約20萬養殖戶的生計與市民的餐桌安全，避免疫病擴散對民生造成衝擊。

動保處說明，檢驗範疇目前已覆蓋牛、羊、豬、禽，水產等動物，並提供專業的疾病診療與水質檢驗服務。未來將持續精進實驗室技術，也歡迎業者及市民至動保處官網查詢相關診療與檢驗服務。