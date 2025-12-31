高雄推廢棄藥品回收 籲循「倒沖集混封回」6口訣

快訊

中央社／ 高雄31日電

高雄市衛生局推動廢棄物藥品正確處理與回收措施，呼籲民眾善用9家市立醫院及22家有醫療服務的衛生所，依廢棄藥品「倒沖集混封回」6口訣處理回收藥品。

衛生局今天透過新聞稿表示，過期、有保存疑慮的廢棄藥品可分為特殊及一般2大類，其中特殊藥品（如針劑、抗生素、荷爾蒙藥、管制藥品等）因具較高毒性或可能影響環境，需送回原開立的醫療院所，由院所依醫療廢棄物相關規定處理，民眾切勿自行丟棄或沖入下水道。

衛生局表示，一般家用藥品依「廢棄藥品6口訣」處理，包括「倒」將藥水倒進夾鏈袋；「沖」沖洗藥罐，沖洗水也倒進袋中；「集」集中廢棄藥丸；「混」加入咖啡渣、泡過的茶葉或擦手紙；「封」密封夾鏈袋，與一般垃圾一起丟棄；「回」藥罐拿去回收。

衛生局指出，目前高雄市9家市立醫院包括市立民生、聯合、凱旋、中醫、大同、小港、旗津、鳳山及岡山等，以及大寮區、林園區、旗山區、美濃區、橋頭區及路竹區等22區提供醫療服務的衛生所，也提供廢棄藥品回收服務。

衛生局說明，藥品外包裝或鋁箔膜上所標示的有效期限，是指在未開封且依標示條件妥善保存下的使用期限，逾期即不宜再使用；若藥品已拆封，效期通常會縮短，如裸錠或磨粉藥品，建議於一週內未使用完畢即應丟棄，外用藥膏開封超過半年後建議不再使用。

衛生局呼籲，民眾用藥應確實遵循醫師或藥師指示，按時按量正確服用，切勿囤積藥品。此外，也應定期整理家中藥品，落實正確回收與處理，不僅可確保家庭用藥安全，也能減少藥物殘留對水體、土壤造成環境負擔。

