唐榮鐵工廠失火引燃油槽黑煙竄出挨罰 高市環保局：最重罰500萬
高雄市小港區沿海二路唐榮鐵工廠昨晚11時30分發生火警，廠房竄出火光與濃煙，50名員工暗夜倉皇逃生，消防隊獲報後出動17輛消防車、42名人員布水線灌救，今天凌晨1時51分火勢撲滅，幸未釀成傷亡。環保局啟動空品監測，今依空汙法裁處10萬元至500萬元罰鍰。
消防人員初步調查指出，起火點疑位於工廠一樓冷壓作業區，作業過程中鋼板疑似滑脫，摩擦產生火花，引燃冷壓油槽，火勢進一步延燒至地下室油槽；確切起火原因仍待火調鑑識釐清。
高市環保局表示，AI雲端監控系統深夜即偵測到臨海工業區出現異常黑煙，隨即派員到場稽查，確認為唐榮鐵工廠金屬軋造程序（M04）冷軋三區，鋼板碰撞火花噴濺至冷軋機（E016）下方冷軋油而引發火警，產生明顯粒狀汙染物逸散。
環保局認定屬人為疏失引發火警，致粒狀汙染物排放造成空氣汙染，已違反空氣汙染防制法第32條規定，將依法裁處10萬元至500萬元罰鍰，並要求業者檢討製程安全及汙染防制措施。
唐榮鐵工廠創立於1940年，歷經省營與民營化轉型，為國內重要不銹鋼製造廠之一，主要製程涵蓋煉鋼、軋鋼等，此次火警雖未釀成傷亡，仍引發外界對臨海工業區作業安全與環境風險管理的關注。
