影／屏東市萬倉街市集湧人潮 人行道卻成機車停車場

屏東縣政府活化屏東市萬倉街鐵道下空間，推出熱鬧市集活動，人潮湧入也帶動周邊觀光。民間團體「屏東人本交通與道路改造培訓團（屏交道）」指出，市集雖帶來正面效應，但周邊交通規畫卻出現人行道成為機車停車空間，對行人造成危險。屏東縣府表示，活動停車規畫不周延，會再研議改善。

屏東縣政府表示，活動吸引眾多人潮，停車規畫確有未盡完善之處，感謝各單位建言與意見回饋，相信都是希望讓活動更好、讓屏東更好，活動停車規畫不週延，主辦單位會研議進一步改善，讓民眾參與活動時更盡興且安全。

屏交道指出，人行道位在萬倉街旁，該路段人行道不只是一般通行，也是銜接周邊大型立體停車場與屏東夜市重要動線，平日與活動期間人流皆高。

屏交道表示，該處若出現「人行道被宣告成停車場」管理方式，等同把最該被保護行人動線，變成車輛穿梭與停放空間，機車在路口轉角停等區與人行道間竄流，行人被迫與車輛搶道，風險大幅升高。

屏交道批評，現場若僅以簡易告示牌或臨時標示，就默許車輛上人行道，卻沒有安排人員指揮、沒有清楚進出入口、沒有停車引導與替代停車腹地規畫，反映城市在大型活動面前仍把「行人安全」當成可犧牲項目。

屏交道提出改善建議，租用附近空地作臨時停車場，以合法、可控的停車腹地分散車流，避免停車需求擠壓行人空間；引導民眾停在台鐵周邊再步行到市集：明確動線設計與指標，引導車流外移；同時創造「步行經濟」，讓人潮用走的進市集，提升街區體驗，反向促進通行環境改善的民意支持。

屏交道建議，若不得已仍需使用人行道周邊作臨停或管制，務必做到進出口管制與現場人員指揮，並將開口設在路段而非路口，不能放任車輛在轉角與停等區隨意穿梭，避免行人視線死角與衝突點暴增。

屏交道呼籲縣府與主辦單位針對Neko Market周邊交通安排提具體改善方案，建立往後大型活動標準作業流程，包括，停車腹地盤點、交通管制告示、指揮人員配置、步行動線與無障礙通行檢核等，避免同樣問題再發生。