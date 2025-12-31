聽新聞
拚後年完工！屏東第3消防分隊動土 地方期盼分擔救災量能
屏東市19萬人口僅設2個消防分隊，因應屏東市西北區屏東科學園區、科技園區與高鐵特定區等開發，加上2023年明揚大火後，更凸顯設第3個消防分隊迫切性，昨舉行動土典禮，命名為建國分隊，預計後年底完工。
建國消防分隊位於屏東市建國路旁，基地為縣警局技擊館旁公有地。縣長周春米說，面積約3006平方公尺，將規畫地上2層樓現代化消防廳舍，總樓地板面積約1873平方公尺，縣府自籌1.2億元經費，未來是屏東市西北區重要的救災據點。
周春米表示，建國分隊鄰近屏東榮民總醫院、屏東科學園區、科技園區，未來銜接高鐵特區周邊發展，肩負住宅區救災救護任務，且攸關產業園區與重大建設的公共安全。
消防局長李彬正說，屏東分隊去年救護量8102件，今年7630件。屏二分隊去年救護案件3009件，今年2865件。屏東分隊37人，屏二分隊20人，屏三（建國）分隊預計15到18人，「屏東市三角消防守護網」成形，建國分隊日後約可分擔3000件救護量；為提高辨識度，消防隊命名將與地區或路名為主，屏二分隊位在屏東市公館地區，將更名公館消防分隊。
大洲里長蘇勝文說，消防隊進駐會讓里民覺得很安心。縣議員方一祥多年前倡議增設，見證動工相當感動。
