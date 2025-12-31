導入電輔調度車提升效率！高雄大學YouBike機動穿梭站點

高雄有1471處YouBike租賃站，高雄大學設9處，每月單車使用量超過4萬次，早已是師生通勤上課的重要工具。考量校園內尖峰時段常無車可借、無站可還，微笑單車公司導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛YouBike穿梭校園，成為全台第2所導入此類調度的大學校園。

高大校園廣達82.5公頃、地勢平坦，具備自行車友善環境條件，設9處YouBike租借站、231柱停車柱，涵蓋校門口、教學區、宿舍區和行政動線。但學生抱怨很多住宿生早上需要從宿舍移動至教室上課，導致宿舍周邊的YouBike一下就被借光，教室區的停車柱也很容易停滿車，曾親眼目睹工作人員一手牽兩台車搬運，希望車輛調度更有效率。

學生的心聲學校聽到了，近日高雄大學與微笑單車公司合作導入2輛新型態電輔微型調度車，體積小、噪音低、機動性高，續航力可達36公里，方便校園內高頻率及小批量即時調度。

微笑單車公司總經理何友仁表示，高雄大學站點密集、需求集中且調度距離短，適合導入電輔微型調度車，新型工具更省力、安全，具備低碳排等優勢；高市交通局副局長劉建邦指出，導入電輔微型調度車後，每日可增加約140輛次調度量，有助於提升熱門站點見車率與見位率，讓學生「借得到、還得了」。