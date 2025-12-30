快訊

高雄KTV業者元旦開戰 各家推優惠搶消費族群

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄KTV市場元旦起進入戰國時代，各家業者搶推優惠要吸引民眾上門。圖／業者提供
高雄KTV市場元旦起進入戰國時代，各家業者搶推優惠要吸引民眾上門。圖／業者提供

台南老字號品牌「賓士KTV」進軍高雄，經過半年試營運將於元旦正式開幕，祭出歡唱5折、免費辦卡與免費停車等優惠，衝擊高雄娛樂市場，高雄其他KTV業者也砸重金改裝並推出優惠宣傳迎戰，包括YESKTV主打點商業午餐送1小時唱歌，享溫馨KTV鎖定銀髮族，午餐時段唱歌送便當，唱歌只要一兩百元，價格幾乎殺到見骨。

高雄「賓士KTV台鋁店」斥資上億設置數十間主題包廂，設計涵蓋簡約時尚、輕奢華及未來科技感。每間包廂皆配備專業隔音與頂級音響，營造宛如演唱會的沉浸式體驗，還強調把餐廳搬進KTV，邀請星級主廚現做多款手路菜，讓賓客在包廂內一次滿足吃喝玩樂需求。

高雄人不陌生的大帑殿KTV大順店則砸重金改裝，今年6月重新開幕，享溫馨KTV不遑多讓，搶攻銀髮族祭出早上11點前65歲長者來唱送便當。高雄KTV市場競爭激烈，包括台南、台中、桃園品牌紛紛進駐，業者花招百出全力搶攻南台灣的夜經濟版圖，成為高雄娛樂市場的指標性新地標。

高雄KTV市場元旦起進入戰國時代，各家業者搶推優惠要吸引民眾上門。圖／業者提供
高雄KTV市場元旦起進入戰國時代，各家業者搶推優惠要吸引民眾上門。圖／業者提供
高雄KTV市場元旦起進入戰國時代，各家業者搶推優惠要吸引民眾上門。圖／業者提供
高雄KTV市場元旦起進入戰國時代，各家業者搶推優惠要吸引民眾上門。圖／業者提供

