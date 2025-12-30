連江縣航班候補、停車繳費可線上操作 明年1月1日啟用

連江縣政府交通旅遊局今天指出，明年元旦起啟用兩項線上新制，包括與馬祖航空站合作開發「線上候補系統APP」，及停車費線上繳費系統，盼提升民眾使用交通工具便利性。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，協調民航局馬祖航空站，開發「線上候補系統APP」，並自明年元月1日起啟用，民眾可透過手機或電腦等可上網載具，連接至線上候補網站後，即可填寫南竿或北竿機場往台灣本島的飛機航班候補登記。

交旅局指出，過往民眾須親自或委託代理人，至南竿與北竿航空站現場登記候補，對於莒光、東引等離島民眾來說尤其不便。系統上線後，民眾將可隨時查詢候補順位與進度，提升交通資訊透明度外，更強化離島交通服務的即時性與便利性，並降低往返機場與等候的負擔。

而為提升民眾與旅客繳費便利性，交旅局說，明年元月1日起啟用停車費線上繳費網頁，民眾只需輸入完整車牌號碼，即可查詢路邊停車格等待繳費用，不論是在地民眾，或是來馬祖租車的遊客，均可輕鬆完成繳費程序。

交旅局表示，民眾臨時停放車輛於縣內介壽地下停車場、仁愛公有停車場與福澳旅客服務中心停車場，可透過網頁線上繳費後，即可免下車離場，節省至繳費機操作的時間。至於月租或半年租車主，加入網站會員後，即可開通線上繳費、查詢過往繳費紀錄等功能。

交旅局說，線上候補登記系統APP網址為：https://standby.msa.gov.tw/；停車場線上繳費網頁則為：https://parking.matsu.gov.tw/。