高雄望族「三信幫」才女林孟貴辭世 曾任監委、父親創辦三信家商
曾任國策顧問及監察委員的林孟貴出生高雄三大望族之一，父親林瓊瑤創辦高雄三信合作社與三信家商，胞弟林孟丹也曾任國大代表、高雄市議員。家人哀痛指出，林孟貴於平安夜心臟衰竭辭世，享壽83歲，下月14日將於高雄市立殯儀館舉辦公祭。
陳田錨、王玉雲及林瓊瑤為高雄市三大家族，其中林瓊瑤曾任國大代表、高市議員，創辦高雄三信合作社與三信家商；女兒林孟貴有「政壇才女」之譽，歷任高雄市議員、國策顧問、監察委員，兒子林孟丹也曾任國大代表、高雄市議員及三信合作社理事主席。
1979年高雄市改制院轄市，由市議員選舉監察委員，競爭相當激烈，當時林孟貴與洪俊德、施鐘响、朱安雄、李存敬等人一起當選，林孟貴是高雄首位也是唯一一位由市議會選出的女性監委，其後連任兩次監委，監委卸任後又擔任兩任國策顧問。
親友說，林孟貴十分活躍，創辦高雄女青會，擔任露營協會理事長、女童軍團長，還曾任全國帆船協會理事長，熱心公共事務，與前副總統吳敦義、前議長陳田錨等人交情甚篤。
林孟貴醉心於美術創作，任職監委期間利用時間為同仁素描，作品入選中央公務人員書、畫、攝影展西畫類，並曾在高雄市立文化中心及國父紀念館舉辦個人美展，受邀參展華岡畫派台北及法國美展。
家人說，林孟貴辭世後親友皆感哀痛與惋惜，目前停靈於龍巖高雄會館，2026年1月14日上午9時假高雄市殯儀館景行廳舉行公祭。
