明揚大火後凸顯迫切性 屏東市第3消防分隊「建國分隊」今動土
屏東市約19萬人口僅2個消防分隊，因應屏東市西北區發展，有屏東科學園區、科技園區與高鐵特定區等，加上2023年明揚大火後更凸顯設第三消防分隊迫切性，今舉行動土典禮，位在屏東市建國路，命名為建國分隊，工程經費1.2億元，預計2027年底啟用。
建國消防分隊基地位在屏東市建國路旁是縣警局技擊館旁的公有地，周春米說，基地面積約3006平方公尺，規畫興建地上二層樓現代化消防廳舍，總樓地板面積約1873平方公尺，總工程經費由縣府自籌1億2000萬元，工期500日曆天，未來成為屏東市西北區重要的消防救災據點。
周春米說，建國消防分隊在屏東市西北區關鍵位置，鄰近屏東榮民總醫院、屏東科學園區、科技園區，未來銜接高鐵特區周邊發展，肩負的不只是住宅區救災救護任務，攸關產業園區與重大建設的公共安全。
消防局長李彬正說，屏東分隊去年救護量8102件，今年7630件。屏二分隊去年救護案件3009件，今年也有2865件。屏東分隊37人，屏二分隊20人，建國（屏三）分隊預計15到18人。建國分隊啟用後，將與屏東、屏2分隊形成「屏東市三角消防守護網」，分擔約3000件救護量。
李彬正說，為提高消防分隊辨識度，消防隊命名將與地區或路名為主，屏二分隊之後更名為公館消防分隊，位在屏東市公館地區。
周春米說，她上任後，縣府持續完善縣內消防分隊建設，推動林邊、內埔消防分隊新建，而建國消防分隊的設立，除了新建廳舍，更代表消防人力與任務量能的全面提升，感謝議會支持預算。
周邊里長大洲里長蘇勝文說，消防隊進駐後也讓里民很安心。縣議員方一祥從2018年起即倡議屏東市要設第3消防分隊，方一祥說，看到第3分隊終於動工也到場見證相當感動。
