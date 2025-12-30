「美濃大峽谷」查扣怪手砂石車遭拍賣 砂石業者搶撿便宜

橋頭地檢署偵辦美濃、大樹地區大規模盜採砂石及廢棄物濫倒案，因非法開挖導致現地出現深達數層樓高的巨坑，被地方譏諷為「美濃大峽谷」，其中遭查扣的14輛重型機具被檢方拍賣，不少砂石業者悄悄「撿便宜」，最終順利拍出11輛，總金額高達1225萬元。

檢方指出，由於不肖業者覬覦美濃地區優質砂石利益，無視國土保育違法大規模開挖，盜採後更傾倒廢棄物回填，導致原本的良田與山坡地變成深不見底的坑洞，嚴重威脅周邊居民安全與環境生態，檢方啟動「護土專案」指揮專案小組強力掃蕩，目前已羈押涉案人員超過20人，並當場查扣多輛作案用的挖土機與砂石車。

檢方一共查扣14輛重機具，其中包含怪手挖土機7具、曳引車4輛及大貨車3輛，在12月23日上午展開拍賣，當天上午曳引車及大貨車就幾近完銷，不少都反而是砂石業的同行，趁檢方查扣案件拍賣「撿便宜」，幾乎都比市價還要便宜不少入手。

由於機具保養狀況良好，且品牌包含日系、歐系的知名重機具品牌，拍賣當日吸引多組相關業者與民眾領牌競標，現場喊價聲此起彼落，經過多輪激烈競價，最終有11台機具順利拍定，總拍定金額達1225萬元。

檢方指出，會拍賣查扣到的這批重機具，是考量這批重型機具若長期露天停放，恐面臨生鏽、毀損及折舊問題，因此才會由檢察長張春暉指示組成偵查中變價小組舉行拍賣會，後續拍賣換得的現金，將存入地檢署保證金專戶，待將來法院判決結果是否沒收或是發還。

張春暉強調，國土保育是當前執法重點，檢方對於破壞環境的犯罪行為採取「零容忍」態度，透過偵查中變價，不僅能將犯罪工具轉換為現金繳入國庫，實質剝奪犯罪人的不法利得，也能避免扣押物保管的資源浪費。