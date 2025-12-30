快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

屏東市區第3座消防分隊動土 預計116年底運作

中央社／ 屏東縣30日電

因應屏東市西北地區產業園區及高鐵站等未來發展，服務需求量增，屏東縣政府推動建國消防分隊興建計畫，今天動土，這也是市區第3座消防分隊，預計在民國116年底運作。

⭐2025總回顧

屏東縣長周春米出席動土儀式並表示，建國分隊面向寬18米的建國路，出入方便，可讓消防人員安全出任務。完工後建國分隊也將承擔重責大任，不僅保護西北地區民眾，也要守護產業園區安全的任務。

屏東消防局長李彬正說明，建國分隊採擴編方式，規劃15至18名人力，另外也會成立義消編組，因應鄰近產業園區、國際棒球場及高鐵站等未來發展，同時配置化學消防車，預計在民國116年底運作。

李彬正提及，統計年均救護量，屏東分隊約8000件、屏二分隊約3000件，建國分隊在完工後，預估可分擔到3000件救護量；另外，為民眾洽公方便及增加識別性，屏二分隊將更名為公館分隊，行政作業進行中。

民進黨籍屏東縣議員方一祥表示，屏東市有將近20萬的人口，且西北地區是未來發展的新都心，消防分隊的設立勢在必行，未來將與屏東分隊及屏二分隊共同形成「屏東市三角消防守護網」；屏東市大洲里長蘇勝文說，消防分隊進駐，里民也會比較安心。

屏東消防局提及，建國消防分隊基地面積約3006平方公尺，經費約新台幣1億2000萬元，預計在民國116年完工，完工後將有效縮短消防及救護車出勤時間，完善救災救護網絡，全面提升城市防災量能與公共安全。

高鐵

延伸閱讀

「屏東實習中」立體互動繪本 一起來探城市冒險探索

解放軍報：遠箱火打擊分隊、火箭軍部隊已進入作戰地域

全球佛教聯合會館屏東潮州開光啟用 12國代表齊祝

中市消防增40名高級救護技術員 急救注入新戰力

相關新聞

80家青創品牌攻進跨年夜 「今晚不關燈」市集高雄夢時代封街開張　

看準跨年夜人潮和商機，青年創業市集也順勢搶進年度黃金時段，高雄市政府青年局跨年限定「今晚不關燈」跨年市集31日下午4時在...

「金采門耀2026」跨年夜登場 金門星光卡司、交通管制一次看

迎接2026年到來，金門縣文化局將於12月31日晚間在金城鎮莒光共融公園盛大舉辦「2026金門跨年晚會」，今年以「金采門...

內門觀光休閒園區下月試營運 命名「野森動物學校」票價曝光

歷經多年等待，高雄市府觀光局今天正式宣布內門觀光休閒園區將於2026年1月17日試營運，並委由民間專業團隊經營打造「野森...

廣角鏡／全球佛教聯合會館 屏東啟用

全球佛教聯合會館昨天在屏東縣潮州鎮舉行佛像開光暨慶成啟用典禮，賴清德總統等人致電祝賀，前副總統呂秀蓮、前立法院長王金平及...

中山高岡二交流道 明年可望動工

中山高速公路岡山交流道長期壅塞，地方爭取設置第二交流道多年，年初工程發包後因工程量體龐大且須半半施工，連續流標6次後近期...

高雄跨年晚會今演練恐怖攻擊 陳其邁指揮：捷運站疏散最重要

因應台北捷運攻擊事件，高雄市府為確保「2026高雄跨年晚會」活動安全，全面提升治安維護層級，並於今晚舉辦突發事件實兵演練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。