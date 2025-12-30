屏東市區第3座消防分隊動土 預計116年底運作

因應屏東市西北地區產業園區及高鐵站等未來發展，服務需求量增，屏東縣政府推動建國消防分隊興建計畫，今天動土，這也是市區第3座消防分隊，預計在民國116年底運作。

屏東縣長周春米出席動土儀式並表示，建國分隊面向寬18米的建國路，出入方便，可讓消防人員安全出任務。完工後建國分隊也將承擔重責大任，不僅保護西北地區民眾，也要守護產業園區安全的任務。

屏東消防局長李彬正說明，建國分隊採擴編方式，規劃15至18名人力，另外也會成立義消編組，因應鄰近產業園區、國際棒球場及高鐵站等未來發展，同時配置化學消防車，預計在民國116年底運作。

李彬正提及，統計年均救護量，屏東分隊約8000件、屏二分隊約3000件，建國分隊在完工後，預估可分擔到3000件救護量；另外，為民眾洽公方便及增加識別性，屏二分隊將更名為公館分隊，行政作業進行中。

民進黨籍屏東縣議員方一祥表示，屏東市有將近20萬的人口，且西北地區是未來發展的新都心，消防分隊的設立勢在必行，未來將與屏東分隊及屏二分隊共同形成「屏東市三角消防守護網」；屏東市大洲里長蘇勝文說，消防分隊進駐，里民也會比較安心。

屏東消防局提及，建國消防分隊基地面積約3006平方公尺，經費約新台幣1億2000萬元，預計在民國116年完工，完工後將有效縮短消防及救護車出勤時間，完善救災救護網絡，全面提升城市防災量能與公共安全。