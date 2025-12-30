「金采門耀2026」跨年夜登場 金門星光卡司、交通管制一次看

迎接2026年到來，金門縣文化局將於12月31日晚間在金城鎮莒光共融公園盛大舉辦「2026金門跨年晚會」，今年以「金采門耀2026・喜納滿城」為主題，結合音樂演出、燈光舞台、高空煙火與在地文化元素，打造金門最具代表性的跨年盛事，邀請鄉親與遊客齊聚迎新。

文化局指出，晚會將於晚間6時30分正式登場，由梁赫群與黃沐妍聯手主持，演出卡司陣容星光熠熠，包括Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋、AKB48 Team TP、江志豐、ELL&S、MOMO家族（水晶姐姐、泡芙姐姐）、TrueLive真實樂團及KDC金門流行舞蹈團等藝人與團體輪番上陣，呈現跨世代、跨曲風的音樂饗宴。

為展現地方特色，主辦單位也特別安排在地團隊登台演出，包括金防部擎天樂團、金寧中小學寧鼓隊及Candy一顆糖，透過音樂與舞蹈展現金門文化底蘊與青春活力，讓跨年舞台成為在地文化與流行藝術交會的重要平台。

跨年夜最受矚目的倒數時刻，將於午夜在金城石雕公園施放長達10分鐘的高空煙火秀，璀璨煙火搭配舞台燈光，點亮金門夜空，陪伴現場民眾齊聲倒數迎接2026年。

為維護活動順利進行與交通安全，警方將於12月31日下午4時至翌日凌晨1時，針對莒光共融公園周邊道路實施分時段交通管制；煙火施放期間，23時50分至0時20分，西海路三段轉石雕公園至轉彎處，以及夏墅地名碑往下墅25號前路口等路段，將加強管制，請用路人配合改道。

停車方面，規劃多處汽車停車空間，包括金門縣立體育館後方廣場、浯江北堤路公有停車場、金城國中體育館前廣場及西海路三段香蓮廟前方雙向道路；另於浯江北堤路部分路段規劃順向單邊停放，莒光共融公園停車場右轉道路至西海路三段路口開放雙邊停放。機車則可停放於金門縣浯江老人會前及莒光共融公園內，現場將設置清楚指示牌；長官與貴賓停車則集中於莒光共融公園停車場。

活動結束後，主辦單位將於凌晨0時50分提供前往金湖鎮、金沙鎮及烈嶼鄉的接駁車各一輛，方便民眾返程；會場周邊也將落實人車分流，規劃人行動線及緊急救護通道，確保人潮安全。

文化局同時提醒，摸彩券及加油棒將於當晚6時30分起於現場發放，數量有限，建議民眾提早入場領取；跨年煙火秀與壓軸摸彩活動將於午夜倒數後登場，請民眾遵守交通管制與現場工作人員引導，共同維持活動秩序與安全，在歡樂氣氛中迎接嶄新的2026年。