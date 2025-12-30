80家青創品牌攻進跨年夜 「今晚不關燈」市集高雄夢時代封街開張　

看準跨年夜人潮和商機，青年創業市集也順勢搶進年度黃金時段，高雄市政府青年局跨年限定「今晚不關燈」跨年市集31日下午4時在夢時代中華五路與時代大道口封街登場，集結80家青創品牌從下午擺攤到凌晨1時，陪民眾嗨到最後一刻。

青年局長林楷軒指出，去年首屆跨年市集吸引超過12萬人次，創造約215萬元經濟產值，他笑說有人潮、就有商機，跨年市集是青年創業者最好的實戰舞台，有機會在爆量人潮中曝光、試水溫，今年更有9成攤位融入高雄農漁特色，端出跨年限定創意美味。

他表示，大型活動場域整合人流、節慶與創業能量，讓青創品牌不只擺攤賣商品，而是直接進入最真實、最密集的市場現場，接受消費者檢驗，累積實戰經驗。

在跨年夜長時間停留、高密度客群的條件下，市集從下午營運至深夜，完整承接跨年消費需求，也成為青年品牌測試產品定位、定價策略與服務流程。

林楷軒強調，對創業者而言，這不僅是一次銷售機會，更是學習如何在大型城市活動中與交通、維安與觀光體系同步運作的關鍵歷程，透過活動節慶經濟的放大效應，青創市集得以快速累積品牌能見度，也讓城市人潮轉化為實質經濟收益，協助青年創業走向市場化、規模化。