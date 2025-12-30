高雄內門休閒園區轉型「野森動物學校」 115年試營運

歷經多年籌備，內門觀光休閒園區將蛻變為「野森動物學校」，預計明年1月17日試營運。試營運期間採預約制，遊客須先至「野森動物學校」官網完成購票才可入園。

高雄市觀光局今天透過新聞稿宣布這項試營運消息，並表示與民間專業團隊「友志代夫股份有限公司」公私協力，將11.5公頃的土地蛻變為兼具生命教育、動物保育、在地文化與觀光價值的全新亮點。

觀光局長高閔琳表示，內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南端，由市府投資興建並委由專業團隊營運。

園區主體建築導入內門「宋江藝陣」特色，並保留內門原始竹林及野生動物棲地，門口地坪鋪設穿山甲、白鼻心、食蟹獴等內門常見野生物種圖案，及引進包括狐狸、小食蟻獸、水豚、狐獴等逾20種動物。

高閔琳強調，期盼透過創新的營運模式，讓園區成為落實環境教育的觀光景點，並串聯東高雄周邊景點，帶動內門及周邊地區經濟發展、創造在地就業機會。

「野森動物學校」園區依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客能以自然、溫柔的方式與動物相遇。園區內還有多元休閒餐飲服務，其中包括能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、充滿人文氣息的「夢石咖啡」等。

觀光局表示，為確保動物福利並維持遊園品質，內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運期間，將全面採取「預約制」。遊客須事先透過官方網站完成預約購票才可入園。

試營運期間優惠票價為全票新台幣399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園。民眾可於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。