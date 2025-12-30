快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

高雄內門休閒園區轉型「野森動物學校」 115年試營運

中央社／ 高雄30日電

歷經多年籌備，內門觀光休閒園區將蛻變為「野森動物學校」，預計明年1月17日試營運。試營運期間採預約制，遊客須先至「野森動物學校」官網完成購票才可入園。

⭐2025總回顧

高雄市觀光局今天透過新聞稿宣布這項試營運消息，並表示與民間專業團隊「友志代夫股份有限公司」公私協力，將11.5公頃的土地蛻變為兼具生命教育、動物保育、在地文化與觀光價值的全新亮點。

觀光局長高閔琳表示，內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南端，由市府投資興建並委由專業團隊營運。

園區主體建築導入內門「宋江藝陣」特色，並保留內門原始竹林及野生動物棲地，門口地坪鋪設穿山甲、白鼻心、食蟹獴等內門常見野生物種圖案，及引進包括狐狸、小食蟻獸、水豚、狐獴等逾20種動物。

高閔琳強調，期盼透過創新的營運模式，讓園區成為落實環境教育的觀光景點，並串聯東高雄周邊景點，帶動內門及周邊地區經濟發展、創造在地就業機會。

「野森動物學校」園區依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客能以自然、溫柔的方式與動物相遇。園區內還有多元休閒餐飲服務，其中包括能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、充滿人文氣息的「夢石咖啡」等。

觀光局表示，為確保動物福利並維持遊園品質，內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運期間，將全面採取「預約制」。遊客須事先透過官方網站完成預約購票才可入園。

試營運期間優惠票價為全票新台幣399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園。民眾可於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。

動物 內門 觀光局

延伸閱讀

疏導劍湖山世界跨年夜車流 警方管制和停車路線看這裡

劍湖山跨年煙火晚會 雲林縣警力進駐加強安檢

迎接跨年！高雄捷運營運至凌晨2點 加密班次、措施一次看

迎接跨年人潮 高雄捷運加強演練及延長營運

相關新聞

內門觀光休閒園區下月試營運 命名「野森動物學校」票價曝光

歷經多年等待，高雄市府觀光局今天正式宣布內門觀光休閒園區將於2026年1月17日試營運，並委由民間專業團隊經營打造「野森...

廣角鏡／全球佛教聯合會館 屏東啟用

全球佛教聯合會館昨天在屏東縣潮州鎮舉行佛像開光暨慶成啟用典禮，賴清德總統等人致電祝賀，前副總統呂秀蓮、前立法院長王金平及...

中山高岡二交流道 明年可望動工

中山高速公路岡山交流道長期壅塞，地方爭取設置第二交流道多年，年初工程發包後因工程量體龐大且須半半施工，連續流標6次後近期...

高雄跨年晚會今演練恐怖攻擊 陳其邁指揮：捷運站疏散最重要

因應台北捷運攻擊事件，高雄市府為確保「2026高雄跨年晚會」活動安全，全面提升治安維護層級，並於今晚舉辦突發事件實兵演練...

全球佛教聯合會館屏東潮州開光啟用 12國代表齊祝

全球佛教聯合會館今天在屏東縣潮州鎮舉行佛像開光暨慶成啟用典禮，除了總統賴清德等人致電祝賀，內政部長劉世芳、屏東縣長周春米...

屏東潮州汙水下水道系統工程開工 完工後民治溪將回復美麗樣貌

屏東縣潮州鎮汙水下水道系統第一期管線及用戶接管工程第一標今天舉行開工典禮，由內政部長劉世芳及縣長周春米共同主持。潮州鎮是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。