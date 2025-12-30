快訊

內門觀光休閒園區下月試營運 命名「野森動物學校」票價曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
小朋友可在園區內與溫馴可愛的動物互動。圖／高市觀光局提供
小朋友可在園區內與溫馴可愛的動物互動。圖／高市觀光局提供

歷經多年等待，高雄市府觀光局今天正式宣布內門觀光休閒園區將於2026年1月17日試營運，並委由民間專業團隊經營打造「野森動物學校」。園區內引進狐獴、笑笑羊等超過20種動物，試營運期間採網路全預約制，全票399元、高雄市民票299元、半票149元，內門區居民及2歲以下兒童免費入園。

⭐2025總回顧

高雄市政府與「友志代夫股份有限公司」公私協力，委託民間團隊將11.5公頃園區打造成兼具生命教育與動物保育場域。

觀光局長高閔琳表示，內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南端，採低度開發、動物友善的營運模式，引進狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴及笑笑羊等超過20種動物；期盼園區成為落實環境教育的觀光景點、串聯東高雄周邊景點，帶動內門及周邊地區經濟發展、創造在地就業機會。

營運團隊表示，野森動物學校以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，依動物習性規畫不同體驗方式，另建構多元休閒餐飲服務，如樹懶共餐的「樹懶食光屋」，以及「夢石咖啡」、「森林爐語披薩」及「森點行動餐車」、「森育冒險村」等空間。

觀光局說明，為確保動物福利並維持遊園品質，試營運期間須事先透過官方網站完成預約購票方可入園，試營運期間的優惠票價為全票399元、高雄市民票299元、半票149元，設籍內門區的居民及2歲以下兒童免費。

內門觀光休閒園區命名「野森動物學校」，園區內引進20種以上可愛動物。圖／高市觀光局提供
內門觀光休閒園區命名「野森動物學校」，園區內引進20種以上可愛動物。圖／高市觀光局提供
內門觀光休閒園區命名「野森動物學校」，園區內引進20種以上可愛動物。圖／高市觀光局提供
內門觀光休閒園區命名「野森動物學校」，園區內引進20種以上可愛動物。圖／高市觀光局提供
小朋友可在園區內與溫馴可愛的動物互動。圖／高市觀光局提供
小朋友可在園區內與溫馴可愛的動物互動。圖／高市觀光局提供
內門觀光休閒園區將於2026年1月17日試營運，委由民間專業團隊經營打造「野森動物學校」。圖／高市觀光局提供
內門觀光休閒園區將於2026年1月17日試營運，委由民間專業團隊經營打造「野森動物學校」。圖／高市觀光局提供

