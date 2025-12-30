中山高岡二交流道 明年可望動工

中山高速公路岡山交流道長期壅塞，地方爭取設置第二交流道多年，年初工程發包後因工程量體龐大且須半半施工，連續流標6次後近期終於有業者投標。高速公路局表示，已完成廠商資格審查，下月召開評選會議，符合資格就議約、議價，明年可望動工。

北高雄陸續建置橋頭科學園區、北高雄產業園區及白埔產業園區，交通需求日益龐大，為紓解岡山交流道車流，高速公路局計畫在岡山交流道北上約2公里處、岡山收費站舊址設置第二交流道（簡稱「岡二」），以嘉新東路為主要連絡道增設匝道，總經費43.80億元，施工期程約6年。

地方爭取建置岡山第二交流道多年，行政院終於2023年核定建設計畫，去年9月完成設計作業，不料今年流標6次，至第7次的資格標終於有業者投標。

高公局解釋，南部高科技公司工程發包項目多，影響廠商投標公共工程意願，加上原物料飆漲因素，導致工程發包未如預期。不過岡二動工後，主幹道雙向6車道將拓寬為8車道，以後從高科以南全是全線雙向8車道。此外，橋科匝道也在規畫中，岡一交流道距離橋科較近，未來會採集散道方式銜接，以免進出車輛過多影響主線車流。

立委邱志偉指出，岡二交流道能有效分散車流，希望高公局盡速啟動工程、加速完工，早日讓全線車流更順暢。