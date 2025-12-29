高雄跨年晚會今演練恐怖攻擊 陳其邁指揮：捷運站疏散最重要

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市府今晚演練跨年晚會和捷運站現場發生恐怖攻擊的應變措施，包括如何如何制服兇嫌和疏散民眾，市長陳其邁至現場指揮。記者宋原彰／攝影
因應台北捷運攻擊事件，高雄市府為確保「2026高雄跨年晚會」活動安全，全面提升治安維護層級，並於今晚舉辦突發事件實兵演練，動員近300人，模擬跨年活動期間突發事件時的各項應變作為，市長陳其邁親至現場，下令啟動演練作業，演練情境設定為「突發事件發生於捷運站，舞台觀賞區須同步進行疏散」。

陳其邁表示，今天演習除主要有3個劇本的想像，包括捷運站、舞台前方和鄰近百貨公司發生攻擊事件，他特別下令演習地點以捷運站為主，因為當天捷運疏散人潮恐怕相對複雜，因為捷運站疏散措施、警力部署，甚至追查凶嫌相當重要，而演唱會座位區也會模擬發生無差別攻擊事件時，救護系統，人員疏散如何執行，「希望警察局能以此為範本，今天有做得不好或需要改善處，都要立刻提出檢討、改進。

本次跨年安全演練由陳其邁率副市長林欽榮、李懷仁、秘書長郭添貴至現場督導，並由副秘書長張家興擔任指揮官，整合市府各局處和高雄捷運公司、夢時代百貨合作演習。市府規畫在時代大道旁「夢時代二期」空地作為緊急疏散及群眾容留區域，以防止踩踏事件發生，並設置緊急十字通道，當晚將動員警力及民力共1200餘名。

高市府表示，當天會運用360度球型攝影機、空拍機及交通局智慧儀表板等設備，使指揮中心能即時掌控現場情資與數據。此外，跨年場域內設置6站醫護站、5站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示，如發生緊急事件，請民眾依循疏散方向指標，並配合現場工作人員指示行動。

