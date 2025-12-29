全球佛教聯合會館屏東潮州開光啟用 12國代表齊祝

全球佛教聯合會館今天在屏東縣潮州鎮舉行佛像開光暨慶成啟用典禮，除了總統賴清德等人致電祝賀，內政部長劉世芳、屏東縣長周春米、前副總統呂秀蓮、前立法院長王金平等人都到場，全台各宗教界亦派員參與，全場約5000人共襄盛舉，場面隆重莊嚴。

全球佛教聯合會館經近13年的籌備與努力，2020年中動土奠基，今日開光啟用。典禮由台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會共同推動，台灣各宗教團體與各界代表齊聚一堂，象徵台灣民間宗教組織與國際交流的重要里程碑。

典禮由宏安、常露、見引三名理事長領航，進行揭幕、佛像開光、揭聖幔等儀式。總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都致賀電祝賀；宗教界包括佛光山、法鼓山、中台禪寺等代表亦到場參與。另外還有美國、澳洲、印度、斯里蘭卡、泰國、韓國、日本等12國代表，共5000人共襄盛舉。

台灣佛教總會理事長宏安法師表示，全球佛教聯合會館不只是一棟建築，更是一個讓世界佛教彼此交流、互相學習的重要平台。未來將以慈悲為本、以智慧為用，持續推動佛教文化，讓佛法走向世界，為人類社會帶來安定的希望。