國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

高雄市立鳳山醫院二期啟用 增至349床導入智慧醫療

中央社／ 高雄29日電

高雄市立鳳山醫院二期工程今天正式完工啟用，不僅病床數增至349床，更導入智慧醫療系統；也已規劃申請「中重度急救責任醫院」及「區域教學醫院」，大幅提升南高雄醫療服務。

⭐2025總回顧

高雄市立鳳山醫院委託長庚醫療財團法人經營，二期工程今天正式完工啟用，啟用典禮由陳其邁與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧共同主持，高雄市議會議長康裕成等人出席見證，宣告鳳山醫院成為具備中重度急救發展量能的醫療據點。

陳其邁表示，隨著二期工程完工啟用，醫院已規劃申請「中重度急救責任醫院」及「區域教學醫院」，未來不僅大幅提升急重症處理能力，也讓市民在地即可獲得即時且高品質治療，有效減輕轉診負擔，落實醫療平權。

陳其邁說，醫院未來還可與公共衛生進一步結合，把觸角伸到社區裡，提供病患最好醫療照顧，可說是鳳山市民健康的好厝邊。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊指出，為提升醫療品質，鳳山醫院引進多項先進醫療設備，強化急重症、外傷、外科手術及重症照護能力，並結合長庚醫療體系的臨床經驗與專業支援，以及全面導入智慧醫療系統，讓民眾就醫更省時省力。

鳳山醫院二期工程緊鄰一期醫療大樓，完工後將與一期大樓互通，成為一棟地下3層、地上10層智能綠建築，總樓地板面積1萬5928坪，全院床數共349床，包括一般急性病房由100床提升至250床，特殊病房由63床增加至99床。

此外，醫院也新建多功能檢查中心與復健治療空間，未來也將持續擴充急診服務量能及床數，並規劃設置住宿型長照機構，整合醫療與長期照護服務。

針對周邊交通流量，院方表示，除規劃停車位，並於尖峰時段加派人員引導汽機車進入院區，同時將配合市府相關單位滾動式檢討院區周邊道路動線、號誌運作及標線，藉由多項改善措施降低對交通衝擊。

長庚 陳其邁

相關新聞

迎接跨年！高雄捷運營運至凌晨2點 加密班次、措施一次看

2026高雄跨年演唱會「2026雄嗨趴」31日在高雄夢時代時代大道登場，卡司陣容包括權恩妃、告五人、八三夭等，還有新婚夫...

屏東潮州汙水下水道系統工程開工 完工後民治溪將回復美麗樣貌

屏東縣潮州鎮汙水下水道系統第一期管線及用戶接管工程第一標今天舉行開工典禮，由內政部長劉世芳及縣長周春米共同主持。潮州鎮是...

中山高速公路岡山第二交流道流標6次 明年可望動工

中山高速公路岡山交流道交通長期壅塞，地方爭取設置第二交流道多年，年初工程發包後因工程量體龐大且須半半施工，工程流標多達6...

明霸克露橋改名 祈南橫「公鹿」暢行無阻

八八風災後南橫交通中斷成常態，高雄市桃源區勤和易坍方路段興建明霸克露橋，4年前橋梁受損導致復興、拉芙蘭、梅山3部落頻成孤...

高雄明年里鄰整併 達卡努瓦里將分2里

高雄明年有7區、21里進行里鄰整併，偏鄉僅那瑪夏區納入，基於區域遼闊與文化背景考量，人口最多的達卡努瓦里將一分為二，增設...

星期評論／里鄰調整碰上選舉年 考驗執政智慧

高雄市近期公布里鄰編組調整，引發高度關注。這項行政措施主要解決大、小里長年結構性問題，對減輕里鄰長行政負擔具正面意義，不...

