高雄市立鳳山醫院二期啟用 增至349床導入智慧醫療

高雄市立鳳山醫院二期工程今天正式完工啟用，不僅病床數增至349床，更導入智慧醫療系統；也已規劃申請「中重度急救責任醫院」及「區域教學醫院」，大幅提升南高雄醫療服務。

高雄市立鳳山醫院委託長庚醫療財團法人經營，二期工程今天正式完工啟用，啟用典禮由陳其邁與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧共同主持，高雄市議會議長康裕成等人出席見證，宣告鳳山醫院成為具備中重度急救發展量能的醫療據點。

陳其邁表示，隨著二期工程完工啟用，醫院已規劃申請「中重度急救責任醫院」及「區域教學醫院」，未來不僅大幅提升急重症處理能力，也讓市民在地即可獲得即時且高品質治療，有效減輕轉診負擔，落實醫療平權。

陳其邁說，醫院未來還可與公共衛生進一步結合，把觸角伸到社區裡，提供病患最好醫療照顧，可說是鳳山市民健康的好厝邊。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊指出，為提升醫療品質，鳳山醫院引進多項先進醫療設備，強化急重症、外傷、外科手術及重症照護能力，並結合長庚醫療體系的臨床經驗與專業支援，以及全面導入智慧醫療系統，讓民眾就醫更省時省力。

鳳山醫院二期工程緊鄰一期醫療大樓，完工後將與一期大樓互通，成為一棟地下3層、地上10層智能綠建築，總樓地板面積1萬5928坪，全院床數共349床，包括一般急性病房由100床提升至250床，特殊病房由63床增加至99床。

此外，醫院也新建多功能檢查中心與復健治療空間，未來也將持續擴充急診服務量能及床數，並規劃設置住宿型長照機構，整合醫療與長期照護服務。

針對周邊交通流量，院方表示，除規劃停車位，並於尖峰時段加派人員引導汽機車進入院區，同時將配合市府相關單位滾動式檢討院區周邊道路動線、號誌運作及標線，藉由多項改善措施降低對交通衝擊。