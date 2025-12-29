聽新聞
屏東潮州汙水下水道系統工程開工 完工後民治溪將回復美麗樣貌
屏東縣潮州鎮汙水下水道系統第一期管線及用戶接管工程第一標今天舉行開工典禮，由內政部長劉世芳及縣長周春米共同主持。潮州鎮是屏東第二大人口鄉鎮，工程完工後預計約4萬1000名民眾受惠，也能讓潮州的母親河民治溪回復原本美麗樣貌。
潮州鎮汙水下水道系統整體計畫內容包含汙水管線約27.74公里、用戶接管戶數1萬3380戶，並興建一座水資源回收中心，平均日汙水處理量約8400噸。總建設經費逾38億元，實施期程分為二期，自2018年至2034年分17年逐步完成。
第一期管線及用戶接管工程範圍主要位於潮州鎮民治溪以南、介壽路及志成路，工程採汙水管線及用戶接管合併施工，以短管推進工法避免大面積開挖，降低對交通、周邊建築及地下管線影響，且低噪音與施工彈性能減少對民眾生活的干擾。
周春米表示，汙水下水道系統是現代化城市不可或缺的基礎建設，目前全縣已有屏東市、恆春、內埔、東港、潮州等5大系統獲中央核定辦理中，縣府也將持續向中央爭取經費，推動其他鄉鎮公共汙水下水道系統建設。
內政部長劉世芳也以她在高雄市推動汙水下水道工程經驗為例，表示這是一項不易推動的工程，因為牽涉到家戶端的配合與溝通，推動過程繁複且耗時，因此要特別感謝地方民代與相關單位協助與民溝通協調，期盼工程能順利推動、如期完成。
