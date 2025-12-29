屏東潮州污水下水道第一期開工 將接管1621用戶

快訊

中央社／ 屏東縣29日電

為提升整體環境衛生品質，屏東縣政府推動潮州鎮污水下水道系統建設，第一期工程今天開工；預計在民國116年完工，完工後每天可提供4200噸污水處理量及1621用戶接管。

「屏東縣潮州鎮污水下水道系統第一期管線及用戶接管工程第一標」今天舉行開工典禮，內政部長劉世芳及屏東縣長周春米均出席。

劉世芳會中表示，下水道建設是一項不易推動工程，不僅關乎環境衛生，更牽涉家戶端配合與溝通，工程推動過程繁複且耗時，感謝地方民代與相關單位溝通協調，期盼工程順利推動、如期完成。

周春米表示，污水下水道系統是現代化城市不可或缺基礎建設，也是看不見但卻極為重要的良心工程，潮州為屏東縣第2大人口鄉鎮，自民國107年推動潮州下水道工程，未來第一期工程預計在民國116年完工，完成後將可提供每天4200噸污水處理量，以及用戶接管1621戶，並有效提升潮州鎮公共污水下水道普及率約7.18%。

縣府水利處提及，「潮州鎮污水下水道系統」整體計畫內容包含污水管線約27.74公里、用戶接管戶數1萬3380戶，並興建一座水資源回收中心，計畫總建設經費逾新台幣38億元，實施期程分為二期，自民國107年至123年，逐步完成。

水利處說明，目前全縣已有屏東市、恆春鎮、內埔鄉、東港鎮及潮州鎮5大系統獲中央核定辦理中，將持續向中央爭取經費，推動公共污水下水道系統建設。

污水 劉世芳

