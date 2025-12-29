聽新聞
迎接跨年！高雄捷運營運至凌晨2點 加密班次、措施一次看
2026高雄跨年演唱會「2026雄嗨趴」31日在高雄夢時代時代大道登場，卡司陣容包括權恩妃、告五人、八三夭等，還有新婚夫婦陳漢典和LULU，當晚高雄捷運延長營運至翌日凌晨2點，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1點半，下午5點起至營運結束期間，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站不開放旅客上下車，請旅客留意並提早規劃行程。
因跨年活動當天為上班日，預估下午4點半過後往活動會場人潮將逐漸增加，高雄捷運紅線自下午4點半起加密班距至4分鐘，凌晨12點起啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距，部分列車僅行駛至R19楠梓科技園區站，前往R20後勁站以北旅客，請配合於R19楠梓科技園區站換車。
高捷公司表示，建議民眾搭乘捷運至R6凱旋站由3號出口步行前往夢時代，散場時人潮眾多，請依序於人行道排隊進站搭車，勿插隊，勿穿越草皮、植栽等非人行道區域。且R6凱旋站現場不販售單程票，需使用電子票證或信用卡進站，並需配合現場人員引導排隊候車及上車時盡量往車廂內部移動。
此外，31日下午1點起均停售捷運系統腳踏車客票，波波球（發光氣球、告白氣球）和可能影響乘車安全之物品亦禁止攜入車站；R6凱旋站現場將設置「蜜柑站長臨時賣店」，販售蜜柑周邊商品與紀念品，前往夢時代跨年的民眾及搭乘捷運的旅客能夠順道選購。
為服務參加元旦升旗活動的民眾，高雄捷運將於明年1月1日提早發出首班列車，各端點發車時刻分別為紅線 R3小港站5:06、RK1岡山車站4:39；橘線 O1哈瑪星站5:23、OT1大寮站5:08。31日、1日兩天將加強巡邏並即時回報，提供民眾安心的搭車環境。
