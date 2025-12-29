中山高速公路岡山第二交流道流標6次 明年可望動工

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山交流道北上約2公里，也就是原岡山收費站的舊址將設岡山第二交流道，圖為大莊路橋空拍景觀。圖／立委邱志偉服務處提供
岡山交流道北上約2公里，也就是原岡山收費站的舊址將設岡山第二交流道，圖為大莊路橋空拍景觀。圖／立委邱志偉服務處提供

中山高速公路岡山交流道交通長期壅塞，地方爭取設置第二交流道多年，年初工程發包後因工程量體龐大且須半半施工，工程流標多達6次，第7次招標終於有業者投標。立委邱志偉指出，高速公路局已完成投標廠商資格審查，順利的話將在明年動工。高公局證實，下月將召開評選會議。

北高雄發展快速，有感於岡山市區道路及岡山交流道壅塞，高速公路局計畫在目前岡山交流道北上約2公里處、岡山收費站舊址設第二交流道，以紓解岡山交流道的車流。第二交流道以嘉新東路為主要連絡道增設匝道，總經費約43.80億元，施工期程6年。

立委邱志偉指出，岡山第二交流道爭取多年後，前年行政院終於核定建設計畫，並在去年9月完成設計作業，目前正在工程發包作業中，但工程量體龐大，且須施工同時維持車輛通行，因此發包過程不順利。此案在流標6次後，第7次的資格標終於有業者投標，高公局也完成資格審查，近期有望完成招標作業，如果順利工程將在明年中施工。

邱志偉說，岡山交流道長期塞車問題需要有徹底的解決方案，岡二交流道將能有效分散車流，工程也會將主幹道雙向6車道拓寬為8車道，之後銜接橋科段的拓寬工程，從岡二交流道到高雄市區將會是全線雙向8車道，對於紓解車流將會大有助益，希望高公局盡速啟動工程、加速完工，早日讓全線車流更順暢。

高公局證實，廠商資格標已審核通過，初步確定符合資格，預計1月召開評選會議，評選後才能確定工程順利發包。

立委邱志偉日前邀約高公局會商岡山第二交流道設置進度，終於有廠商投標。圖／立委邱志偉服務處提供
立委邱志偉日前邀約高公局會商岡山第二交流道設置進度，終於有廠商投標。圖／立委邱志偉服務處提供

