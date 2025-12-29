迎接跨年人潮 高雄捷運加強演練及延長營運

快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

中央社／ 高雄29日電

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將登場，高雄捷運與輕軌將加密班距及延長營運時間以疏運人潮。此外，高捷公司並針對跨年活動進行危安攻擊等演練，優化緊急應變能力。

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於12月31日晚間7時在夢時代旁時代大道登場。高雄捷運公司今天新聞稿表示，當天預估下午4時30分過後往活動會場人潮將逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距以疏運人潮。

捷運紅線自下午4時30分起加密班距至4分鐘，並於凌晨12時起啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距。

部分列車僅行駛至R19楠梓科技園區站，前往R20後勁站以北旅客，需於R19楠梓科技園區站換車。此外，12月31日高雄捷運延長營運至翌日凌晨2時，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1時30分。

此外，為確保行車安全及提升服務水準，高捷公司並針對跨年活動事前在凱旋站進行危安攻擊之多重災難模擬演練，透過各單位協力配合，優化緊急應變能力，同時每日加強巡邏並即時回報。

另為維護乘車安全，12月31日下午1時起停售捷運系統腳踏車客票；波波球、發光氣球及其他可能影響乘車安全物品禁止攜入車站。此外，R6凱旋站現場將設置「蜜柑站長臨時賣店」，販售蜜柑周邊商品與紀念品。

為服務參加元旦升旗活動的民眾，高雄捷運表示，將於明年1月1日提早發出首班列車，各端點時刻包括紅線R3小港站上午5時6分、RK1岡山車站4時39分；橘線O1哈瑪星站5時23分、OT1大寮站5時8分。

高雄捷運 跨年晚會 班距

