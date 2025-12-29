星期評論／里鄰調整碰上選舉年 考驗執政智慧

高雄市近期公布里鄰編組調整，引發高度關注。這項行政措施主要解決大、小里長年結構性問題，對減輕里鄰長行政負擔具正面意義，不過實務上牽動資源配置及人脈網絡重組，甚至可能解構基層選舉生態，往往順了姑意，逆了嫂意，十足考驗執政智慧。

多年來里鄰調整一直是議員質詢話題，高市府日前終於核定7區21里調整方案，預計新增10里、裁併7里，其中全國最大里的左營福山里將拆成4里，明年7月生效，不料全案實質啟動，仍引發反對聲浪。

里鄰調整主要因應人口極端發展，目前高雄有些大里戶數達上萬戶，超過法規4千戶的標準，人口數也高於偏遠行政區，當里長宛若當區長，走路有風，但平日需處理社會福利、災防通報、民情協調等大量事務，與250戶以下的小里相較，工作負荷是數十倍之多，不免哀嘆。

而「大里拆分」與「小里合併」是均衡里政勞逸的手段，問題是基層里長長期累積的地方影響力，則會因為行政區劃變動而受衝擊，尤其台灣盛行樁腳政治，行政區劃一下刀，等同重新分配政治版圖，打亂錯綜複雜的人脈網絡，主政者大公無私便罷，若私心作祟，嚴重的可能引發政治風暴。

再者，里鄰調整牽動門牌、路牌、里界標示重編，公部門系統資料需同步更新，亦影響郵務、救護等實務，堪稱牽一髮動全身，儘管市府提出「證件不換、投票不影響、權益不受損」3原則化解疑慮，但處理稍有差池，仍會惹怨。

近日左營區福山里一拆為四，新設的「福檳里」就因諧音近似「扶殯」觸霉頭，居民炸鍋，儘管當地原本就有「福檳社區」仍遭反彈，凸顯執行難度。

政策推動貴在溝通，強渡關山或溝通不足都會埋下禍亂。里鄰調整無從閃避，決策過程是否廣納民意，處理夠不夠透明化，有無完善配套，攸關政策推動的難易，明年是選舉年，市府若未能細膩回應市民感受，極易演變為官民對立，平添施政阻力，不可不慎。