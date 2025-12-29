聽新聞
高雄明年里鄰整併 達卡努瓦里將分2里

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄明年有7區、21里進行里鄰整併，偏鄉僅那瑪夏區納入，基於區域遼闊與文化背景考量，人口最多的達卡努瓦里將一分為二，增設瑪星哈蘭里，代表光明之意。兩里以伊比加油站為界，北邊瑪星哈蘭里、南邊達卡努瓦里，盼拆里後提升服務品質。

縣市合併前那瑪夏區原名三民鄉，設置民族村、民權村及民生村，其中民生村又有一村及二村之別。更名那瑪夏區後，同步更名為南沙魯里、瑪雅里及達卡努瓦里。

全區有一半人口集中居住在達卡努瓦里，部落會議多年前曾陳情區公所增設瑪星哈蘭里，但向市府提報未通過，直至民政局啟動高雄市里鄰編組及調整才有具體進展，此次將達卡努瓦拆成兩里，2026年7月1日生效。

區公所指出，分里後達卡努瓦里面積約20平方公里、人口900多人；瑪星哈蘭里面積約59平方公里、人口約700多人，兩里以伊比加油站旁的大水溝為界。

區長孔賢傑說，達卡努瓦里範圍遼闊，相較其他兩里負擔大許多，過去民生一村就是以卡那卡那富族為主，民生二村（又名大光部落）以布農族為主，族群不同、也各有教會，拆分後更貼近歷史脈絡。

達卡努瓦是卡那卡那富語，與部落溪流同名；瑪星哈蘭部落舊稱「拿努姆」，使用至少80年，但族人認為寓意不佳決定捨棄，改取瑪星哈蘭，此名為布農族語，象徵光明、光亮。

