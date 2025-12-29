明霸克露橋改名 祈南橫「公鹿」暢行無阻

八八風災後南橫交通中斷成常態，高雄市桃源區勤和易坍方路段興建明霸克露橋，4年前橋梁受損導致復興、拉芙蘭、梅山3部落頻成孤島；公路局重建280公尺新橋面，地方決議更名「瓦筏哈橋」，布農族語為公鹿，預計農曆年前開放通行，這已是第3度更名，盼新名帶來好運。

2009年莫拉克風災重創台20線95公里至103公里道路，曾施作削山便道但遭崩塌土石覆蓋；2017年4月明霸克露橋完工通車，順利串聯勤和、復興、拉芙蘭及梅山部落，未料4年前又遭玉穗溪沖毀部分橋體。

明霸克露橋地處3溪流匯集處，長期受荖濃溪、布唐布那斯溪及玉穗溪攻擊，2021年8月盧碧颱風及西南氣流帶來超大豪雨，玉穗溪上游爆發土石流沖毀2跨橋面，引道被土石流掩埋。

考量勤和以上3部落常成孤島，公路局斥資6億元重建2個橋墩、3個跨度的預力箱型梁橋，總長度280公尺，其中130公尺跨過玉穗溪主流。近日新橋面來到最後收尾工程，依據勤和部落會議決議，族人盼恢復舊名Uavaha瓦筏哈。

桃源區長杜司偉說，明霸克露橋屬於勤和部落傳統領域，明霸克露雖有希望之意，但也音近於另個寓意不好的族語，橋梁中斷時部落就曾提議更換橋名；早年獵人常在此處發現有長角的鹿隻（公鹿），因此也被稱為瓦筏哈。

杜司偉說，明霸克露橋讓歷任總統與行政院長都掛心，每名交通部長都上山視察，這次改名後，南橫公路真的變成「南橫公鹿」，希望鹿角不要再把橋墩弄壞，山區交通暢行無阻。

公路局甲仙工務段表示，橋梁雖在收尾階段，但仍有附屬設施如護欄、路基、瀝青鋪面及橋名牌等多項工程施作中，農曆年前有機會先開放橋梁通行；新橋名經與公所、部落意見討論，新橋以瓦筏哈橋設置橋名牌，公路局內部行政流程已核定。