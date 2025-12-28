快訊

南橫明霸克露橋第三度更名 語意「公鹿」 農曆年前開放通行

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台20線南橫公路明霸克露橋路段是串聯桃源三部落及通往台東縣的交通要道，新橋將更名Uavaha「瓦筏哈橋」。圖／讀者提供
台20線南橫公路明霸克露橋路段是串聯桃源三部落及通往台東縣的交通要道，新橋將更名Uavaha「瓦筏哈橋」。圖／讀者提供

八八風災後南橫公路交通中斷成常態，桃源勤和易坍方路段興建明霸克露橋，象徵希望之意，但新橋4年前受損，公路局斥資6億元重建280公尺新橋將落成，經由部落會議達成共識盼更名Uavaha「瓦筏哈橋」，為布農族語公鹿之意，此路段第三度更名，地方盼啟用後新名帶來好運。

⭐2025總回顧

2009年莫拉克颱風重創台20線95公里至103公里道路，曾施作削山便道卻因溪水淘刷而坍落流失，2017年4月重建明霸克露橋，串聯桃源區勤和、復興、拉芙蘭及梅山部落，不料通車僅4年又遭暴漲玉穗溪沖毀。

明霸克露橋因地處三條溪流匯集之地，長期受荖濃溪、布唐布那斯溪及玉穗溪攻擊，2021年8月盧碧颱風及西南氣流帶來超大豪雨，玉穗溪上游爆發土石流，導致橋梁二跨遭暴漲溪流沖毀，引道也被土石流掩埋。

考量勤和以上三部落常成孤島，公路局斥資6億元重建為2個橋墩3個跨度的預力箱型梁橋，長度280公尺，其中130公尺跨過玉穗溪主流。近日新橋面進入最後收尾工程，勤和部落會議決議，盼恢復舊名Uavaha瓦筏哈。

桃源區長杜司偉指出，明霸克露橋屬於勤和部落傳統領域，明霸克露雖有希望之意，但也音近於另一個寓意不佳的族語，以前獵人常在此地發現長角的鹿隻（公鹿），族人稱為瓦筏哈，所以決定以這個舊稱當新橋名。

杜司偉說，明霸克露橋讓歷任總統、行政院長都掛心，每位交通部長都要來山上視察，這次改名後，南橫公路真的變成「南橫公鹿」，希望鹿角不要再把橋墩撞壞，山區交通暢行無阻。

公路局甲仙工務段表示，目前橋梁雖然在收尾階段，但仍有附屬設施如護欄、路基、瀝青鋪面、橋名牌等項工程施工中，預計農曆年前有機會先開放通行；經過公所及部落意見討論，新橋會以瓦筏哈橋（uavaha）設置橋名牌，公路局內部行政流程已核定。

台20線南橫公路明霸克露橋路段是桃源三部落聯外交通瓶頸點，若交通中斷就必須繞行溪底便道。圖／讀者提供
台20線南橫公路明霸克露橋路段是桃源三部落聯外交通瓶頸點，若交通中斷就必須繞行溪底便道。圖／讀者提供

明霸克露橋 桃源 南橫

