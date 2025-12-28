南橫明霸克露橋第三度更名 語意「公鹿」 農曆年前開放通行

八八風災後南橫公路交通中斷成常態，桃源勤和易坍方路段興建明霸克露橋，象徵希望之意，但新橋4年前受損，公路局斥資6億元重建280公尺新橋將落成，經由部落會議達成共識盼更名Uavaha「瓦筏哈橋」，為布農族語公鹿之意，此路段第三度更名，地方盼啟用後新名帶來好運。

2009年莫拉克颱風重創台20線95公里至103公里道路，曾施作削山便道卻因溪水淘刷而坍落流失，2017年4月重建明霸克露橋，串聯桃源區勤和、復興、拉芙蘭及梅山部落，不料通車僅4年又遭暴漲玉穗溪沖毀。

明霸克露橋因地處三條溪流匯集之地，長期受荖濃溪、布唐布那斯溪及玉穗溪攻擊，2021年8月盧碧颱風及西南氣流帶來超大豪雨，玉穗溪上游爆發土石流，導致橋梁二跨遭暴漲溪流沖毀，引道也被土石流掩埋。

考量勤和以上三部落常成孤島，公路局斥資6億元重建為2個橋墩3個跨度的預力箱型梁橋，長度280公尺，其中130公尺跨過玉穗溪主流。近日新橋面進入最後收尾工程，勤和部落會議決議，盼恢復舊名Uavaha瓦筏哈。

桃源區長杜司偉指出，明霸克露橋屬於勤和部落傳統領域，明霸克露雖有希望之意，但也音近於另一個寓意不佳的族語，以前獵人常在此地發現長角的鹿隻（公鹿），族人稱為瓦筏哈，所以決定以這個舊稱當新橋名。

杜司偉說，明霸克露橋讓歷任總統、行政院長都掛心，每位交通部長都要來山上視察，這次改名後，南橫公路真的變成「南橫公鹿」，希望鹿角不要再把橋墩撞壞，山區交通暢行無阻。