鄉下長輩多沒手機 屏東青年自架村里地震廣播系統

中央社／ 屏東縣28日電

宜蘭外海昨晚發生規模7.0地震，屏東也有感，竹田鄉履豐村青年邱建鈞感受到鄉下訊號差，長輩又多沒手機，利用電腦軟體將因音源連結到村里廣播，盼村民第一時間收到警報。

⭐2025總回顧

履豐村的監視器畫面記錄下，就在昨晚宜蘭外海發生地震時、當晚11時許，村里廣播系統播送著「還有10秒後抵達，3、2、1抵達」，隨後鏡頭前一陣搖晃；這是邱建鈞為村內架設的地震廣播性統，在昨晚地震時也發揮作用。

邱建鈞告訴中央社記者，因為鄉下訊號常不好，且村里長輩多沒手機，為補足這些缺失，利用自己水電專長，使用電腦軟體連接音源線，當震度達設定值時，電腦會發出警示聲，並將聲音傳送到廣播系統，再播送給全村聽見。

邱建鈞說，這套系統約運行3年多，期間曾發生電腦不明原因關機等狀況，為確保運作順利，也在電腦前架設監視器，以便查原因；有村民說，預警系統很重要，可以準備到底要不要提前避難。

地震 監視器 用電

