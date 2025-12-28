斥資7.1億！高雄第11座運動中心完工 楠仔坑運動中心明年開幕

因應楠梓人口成長，高雄市長陳其邁上任後動工全市第一座運動中心「楠仔坑運動中心」，總經費7.1億元，利用現有運動園區內游泳池基地新建，2022年動工後，原預計去年完工，工程延宕一年後已於今年11月完工，市府完成招商，後續啟動室內裝修與營運整備，預計明年6月正式開幕，將成為高雄第11座的的運動中心。

楠梓人口快速成長，人突破19萬人，現況楠梓運動園區雖擁有射箭場、自行車場、游泳池等體育設施，但主要供選手競賽訓練使用，且部份設施已老舊。高雄市府2021年利用現有園區內游泳池基地重新打造一座運動中心，不但節省建設經費，也將原屬於體育選手的運動園區，開放給一般市民共同使用。是市長陳其邁上任後打造的第一座運動中心。

楠仔坑運動中心位於國道一號旁，緊鄰旗楠路，建築設計特色鮮明，採用南北向大面開窗，結合周圍綠廊景觀，引入自然光線，中心內設施包括室內50公尺溫水泳池、SPA池、烤箱室、羽球場、籃球場、桌球區和健身房，另外提供飛輪、瑜珈、TRX等多功能課程教室，總興建經費達7.1億元，2層樓總樓地板面積約8932平方公尺，屬中大型運動中心。

高雄市工務局長楊欽富表示，楠仔坑運動中心設計上以「楠木樹林」意象形塑場館風格，以乾淨俐落的線條與簡潔用色，營造舒適運動氛圍，內部有153輛汽車和164輛機車停車位，也取得智慧建築與綠建築雙重標章。運動發展局則止，中心已完成招商，後續將辦理室內裝修與營運整備，預計明年6月開幕。

市議員陳善慧表示，楠仔坑運動中心是楠梓區新闢的重要公共運動設施，為會將成為周邊居民運動據點，建議擴大優惠範圍至更多鄰近里別，並維持現有運動中心收費方式，且原本周邊的東寧籃球場因闢建為停車場，運動中心內部新建籃球場完成後，應提供公益免費時段供周邊民眾運用，提升運動中心公共價值。