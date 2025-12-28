北高雄關懷據點設置不足 長者跨里參加活動嘆不便

高雄海線地區人口明顯老化，社區關懷據點未如市區密集且比率過低，議員第2、第3選區165里中僅133里設據點，其中彌陀區12個里僅4處據點，造成許多長者須大老遠跨里參加活動，抱怨不便，社會局表示，近年持續培力潛力點，協助地方發展協會增設據點。

議員陸淑美表示，北高雄人口老化嚴重，許多獨居長者需靠據點志工訪視、送餐或電話問安，但據點數量低，單位業務龐大，更可能漏接個案，造成無可彌補的遺憾。

永安區鹽田里王姓獨居長者說，里內沒有關懷據點，平時只能到鄰近新港里參與活動，要騎車10多分鐘，他行動不便，得靠親友接送，自然就少參加。

高市目前有575處社區照顧關懷據點，北高雄議員第2、第3選區165個里，僅設133處關懷據點，約占全市2成，其中永安區、彌陀區僅4處，茄萣區7處，皆屬全市末段班。

社會局表示，市府近年已針對關懷據點涵蓋率較低區域，優先培力有潛力、有意願服務的社區發展協會，並由具辦理據點經驗的團體協助培力及輔導新團體增設據點，今年底彌陀區預計增加至6處據點，岡山區、橋頭區均再增2處據點。