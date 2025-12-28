快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

小里沒空間、大里名額有限 高雄「一里一據點」長者難受惠

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市在各社區建置社區照顧關懷據點，提供長者關懷訪視、餐飲服務，但小里空間受限，大里沒有充足量能，無法滿足全數長者。圖／高雄市社會局提供
高雄市政府為強化長者社會參與、健康促進，推「一里一據點」，以社區照顧關懷據點結合C級巷弄長照站提供關懷訪視、餐飲服務、團康活動，延緩失能照護。不過許多小里空間不足，無合適場域能設置，大里則因長者數量龐大，服務量能受限，推動困難。

社會局長蔡宛芬表示，因應人口老化，近年市府每年平均輔導25處民間團體增設社區關懷據點，目前建置經費全由內政部、衛福部補助，依規定就是一里一據點，若有新設需求，市府會與有意願承接的團體合作，遊說中央並申請經費。

據社會局輔導民間團體設置關懷據點審核標準，關懷據點需由里辦公處向區公所申請，市府核定後，相關設備及業務費、志工費補助由中央下撥，原則一里一據點為限。若該里老年人口數達7%以上；據點內受服務的長者超過20人，經評估可增設據點，不過執行單位不得重複，也不能設在同一建物內。

議員陳玫娟常接獲抱怨，指出受限於一里一據點規定，既有據點無法滿足長者需求，像左營區福山里、菜公里人數逾3萬人，平時業務龐大，建議社會局將老年人口數納入考量，放寬設置標準。議員陳善慧則指，原縣區許多舊部落無合適空間可設據點，即便隔壁里可租空間，礙於規定也不能興設。

鳳山區成功里長鄭美玉說，里內商業區寸土寸金，要申設據點根本遙不可及。人口數達4.5萬人的福山里長葉德龍說，目前里內據點最多容納70餘名長者，造成許多長者無法參與，明年福山里將拆4里，盼各里能單獨設立，緩解服務壓力。

