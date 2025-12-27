台電攜手澎湖海事送關懷 獨居長者暖心品味料理

快訊

中央社／ 澎湖縣27日電

台電尖山發電廠今天在湖西社區活動中心舉辦銀髮關懷活動，今年首度攜手澎湖海事職校與湖西村社區發展協會共同掌廚，透過學生專業與社區力量，為獨居長者獻上溫暖又難忘的生日饗宴。

台電澎湖尖山發電廠舉辦「台電銀髮關懷活動－關懷獨居清寒長者慶生餐會」，今年首度結合國立澎湖高級海事水產職業學校共同參與，由餐飲科學生與湖西村社區發展協會志工共同操刀料理，讓學生走出校園、深入社區，在真實場域中實踐「學用合一」目標。

澎湖海事餐飲科學生與湖西村社區發展協會志工在兼顧營養與長者飲食需求的前提下，共同準備30餘道豐富料理，菜色融入在地小管、白灼蝦、泰式蒸魚、香菇肉絲油飯等，讓長者在輕鬆愉悅的氛圍中歡慶生日。

澎湖海事職校校長顏嘉禾表示，「銀髮關懷活動」是台電長期深耕地方的公益行動，感謝尖山發電廠首次邀請學校參與掌廚，對餐飲科學生而言是珍貴的社會學習與實作機會。活動不僅展現技職教育的專業技能成果，也讓學生在服務中培養責任感與同理心，真正落實「學用合一」的教育目標與精神。

澎湖 台電 科學

