快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

聽新聞
0:00 / 0:00

屏185線多族群融合 原發中心辦活動聽見在地聲音

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，展現屏185縣道沿山公路的多元族群聲音。記者潘奕言／攝影
原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，展現屏185縣道沿山公路的多元族群聲音。記者潘奕言／攝影

原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，以講座、導聆、示範、樂舞等方式，展現排灣、魯凱、客家、閩南、馬卡道等多元族群的聲音，看見屏185縣道沿山公路的文化歷史脈絡與族群生命力。

⭐2025總回顧

原發中心表示，屏185縣道蜿蜒於大武山下，多個族群在此長期共處，不同的聲音包括教會詩歌、客家山歌、排灣古調、恆春民謠等，相互混融形成獨特的「沿山音景」，希望藉由這次活動讓民眾了解這條路上的族群遷動、文化交會與歷史記憶。

活動第一天以「說明—聆聽」為主軸，安排5場主題講座，介紹馬卡道音樂、閩南月琴、客家歌謠、排灣古謠等；歌舞館也推出2場樂舞「185的身影—原住民篇」及「185這條路Cau會唱歌」，象徵從音樂歷史走向現代創作的文化延續。

第二天以「共演—共享」為核心，在歌舞館與生態館榕樹下演出，邀請泰武古謠隊、希望合唱團及部落耆老登場，演出節目「這條路上的歌」、「複音世界」、「欣欣向榮」等，觀眾可在不同聲音場景間自由移動，展現多族群共鳴。

原發中心邱黃肇崇主任表示，希望透過這次活動建立185縣道等於多族群聲音通道的想像，同時產製可長期保存的影音教材，為園區未來展演奠定基礎，並與地方團隊、青年音樂人合作，逐步形塑沿山地區在地音樂節品牌。

原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，展現屏185縣道沿山公路的多元族群聲音。記者潘奕言／攝影
原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，展現屏185縣道沿山公路的多元族群聲音。記者潘奕言／攝影
原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，展現屏185縣道沿山公路的多元族群聲音。記者潘奕言／攝影
原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，展現屏185縣道沿山公路的多元族群聲音。記者潘奕言／攝影
原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，展現屏185縣道沿山公路的多元族群聲音。記者潘奕言／攝影
原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，展現屏185縣道沿山公路的多元族群聲音。記者潘奕言／攝影

族群 音樂 客家

延伸閱讀

無厘頭超荒謬！林哲熹、雷嘉汭「叫我驅魔男神」基隆漁港跳起來　

卑南族建和部落「神鹿與少女」 娜麓灣樂舞劇團帶領觀者穿越神話

中共揚言追緝沈伯洋、八炯、閩南狼 蔣萬安態度曝光

央視15分鐘專題「起底」八炯、閩南狼 稱不存在「沒有管轄權」問題

相關新聞

屏185線多族群融合 原發中心辦活動聽見在地聲音

原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，以講座、導聆、示範、樂舞等方式...

將AI導入原住民部落 科技協助種芒果、幫棒球選手升級

經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，將新科技應用到原住民農業、運動、觀光等方面，三大主...

寒風中擦亮安全視角 金門志工上街擦道路反光鏡

入冬後冷氣團一波波來襲，氣溫驟降，但為了提升行車視線與社區交通安全，金門縣市港商圈文化發展協會今天在金湖鎮發起「反光鏡清...

斥資8千多萬改建 滿布客家風情的高雄盤花公園盛大開園

坐落於高雄客家文物館前的三民一號公園斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」...

歲末送暖！太武山海印寺捐助金門家扶25戶弱勢家庭

歲末年終之際，為讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖，金門縣佛教弘法基金會（太武山海印寺）發揮佛教慈悲濟世精神，捐贈金門家扶中...

金門停車場電動車充電站明年元旦起收費 LINE成啟動平台

配合中央「2050淨零碳排」政策，金門縣政府積極推動低碳交通建設，公有停車場電動汽車充電站自今年初啟用以來，歷經近一年免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。