聽新聞
0:00 / 0:00
屏185線多族群融合 原發中心辦活動聽見在地聲音
原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，以講座、導聆、示範、樂舞等方式，展現排灣、魯凱、客家、閩南、馬卡道等多元族群的聲音，看見屏185縣道沿山公路的文化歷史脈絡與族群生命力。
⭐2025總回顧
原發中心表示，屏185縣道蜿蜒於大武山下，多個族群在此長期共處，不同的聲音包括教會詩歌、客家山歌、排灣古調、恆春民謠等，相互混融形成獨特的「沿山音景」，希望藉由這次活動讓民眾了解這條路上的族群遷動、文化交會與歷史記憶。
活動第一天以「說明—聆聽」為主軸，安排5場主題講座，介紹馬卡道音樂、閩南月琴、客家歌謠、排灣古謠等；歌舞館也推出2場樂舞「185的身影—原住民篇」及「185這條路Cau會唱歌」，象徵從音樂歷史走向現代創作的文化延續。
第二天以「共演—共享」為核心，在歌舞館與生態館榕樹下演出，邀請泰武古謠隊、希望合唱團及部落耆老登場，演出節目「這條路上的歌」、「複音世界」、「欣欣向榮」等，觀眾可在不同聲音場景間自由移動，展現多族群共鳴。
原發中心邱黃肇崇主任表示，希望透過這次活動建立185縣道等於多族群聲音通道的想像，同時產製可長期保存的影音教材，為園區未來展演奠定基礎，並與地方團隊、青年音樂人合作，逐步形塑沿山地區在地音樂節品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言