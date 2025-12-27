屏185線多族群融合 原發中心辦活動聽見在地聲音

原住民族文化發展中心今、明兩天舉辦「2025 Cau系列活動—185這條路Cau會唱歌」，以講座、導聆、示範、樂舞等方式，展現排灣、魯凱、客家、閩南、馬卡道等多元族群的聲音，看見屏185縣道沿山公路的文化歷史脈絡與族群生命力。

原發中心表示，屏185縣道蜿蜒於大武山下，多個族群在此長期共處，不同的聲音包括教會詩歌、客家山歌、排灣古調、恆春民謠等，相互混融形成獨特的「沿山音景」，希望藉由這次活動讓民眾了解這條路上的族群遷動、文化交會與歷史記憶。

活動第一天以「說明—聆聽」為主軸，安排5場主題講座，介紹馬卡道音樂、閩南月琴、客家歌謠、排灣古謠等；歌舞館也推出2場樂舞「185的身影—原住民篇」及「185這條路Cau會唱歌」，象徵從音樂歷史走向現代創作的文化延續。

第二天以「共演—共享」為核心，在歌舞館與生態館榕樹下演出，邀請泰武古謠隊、希望合唱團及部落耆老登場，演出節目「這條路上的歌」、「複音世界」、「欣欣向榮」等，觀眾可在不同聲音場景間自由移動，展現多族群共鳴。