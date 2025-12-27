快訊

積欠國民年金8年…她一口氣「全額繳清」 過來人曝關鍵

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

新北恐怖工安意外…工人搬運石雕遭砸破頭 血流滿地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

將AI導入原住民部落 科技協助種芒果、幫棒球選手升級

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，工研院將高速攝影與AI影像辨識技術用於協助棒球選手。記者潘奕言／攝影
經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，工研院將高速攝影與AI影像辨識技術用於協助棒球選手。記者潘奕言／攝影

經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，將新科技應用到原住民農業、運動、觀光等方面，三大主軸包括科技加值讓農產品產值翻倍、AI導覽串聯觀光打造部落創生經濟、AI棒球教練幫助運動選手升級。

⭐2025總回顧

經濟部產業技術司長郭肇中表示，科技是縮短城鄉數位落差的關鍵，將創新技術系統性導入原鄉，不僅將科技做為部落產業發展引擎，達成科技平權，也讓部落產業具備接軌國際的特色與實力。

這次舉辦地屏東縣瑪家鄉盛產土芒果，工研院導入多節點環境感測暨智慧化節水澆灌系統，即時監測土壤溼度與環境數據，依作物需求自動化精準給水，減水資源浪費並提升產值。

許多原住民部落盛產段木香菇，但因部落人口老化與缺工，工研院以省力化鑽孔機與植菌機協助部落農民，降低勞動負擔，並搭配智慧環控噴霧系統調節溫溼度確保穩定生長。

在觀光方面，工研院將AR智慧導覽搭配Line平台數位服務系統，串聯在地觀光，將AI科技導入屏東阿塱壹古道等景點，透過科技讓遊客深入了解在地文化與特色。

工研院也將高速攝影與AI影像辨識技術用於協助棒球選手，以即時捕捉球員影像，分析投球與打擊的詳細數據，如球速、轉速、飛行軌跡，進行個別化評估及科學化調整建議，讓訓練更有效率，並降低選手受傷風險。

經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，工研院以省力化鑽孔機與植菌機協助部落農民降低勞動負擔。記者潘奕言／攝影
經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，工研院以省力化鑽孔機與植菌機協助部落農民降低勞動負擔。記者潘奕言／攝影
經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，將新科技應用到原住民部落農業、運動、觀光等方面。記者潘奕言／攝影
經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，將新科技應用到原住民部落農業、運動、觀光等方面。記者潘奕言／攝影

屏東縣 運動

延伸閱讀

棒球／看好中國棒球發展遭性命威脅 周思齊已報警蒐證將依法追究

長榮航砸658億購機、改艙 看好客、貨運需求穩健成長

2026高雄富邦馬拉松補給升級 17站在地美食拚城市行銷

台中維安升級 盧秀燕：禁止行李箱等10類物品入場

相關新聞

將AI導入原住民部落 科技協助種芒果、幫棒球選手升級

經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，將新科技應用到原住民農業、運動、觀光等方面，三大主...

寒風中擦亮安全視角 金門志工上街擦道路反光鏡

入冬後冷氣團一波波來襲，氣溫驟降，但為了提升行車視線與社區交通安全，金門縣市港商圈文化發展協會今天在金湖鎮發起「反光鏡清...

斥資8千多萬改建 滿布客家風情的高雄盤花公園盛大開園

坐落於高雄客家文物館前的三民一號公園斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」...

歲末送暖！太武山海印寺捐助金門家扶25戶弱勢家庭

歲末年終之際，為讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖，金門縣佛教弘法基金會（太武山海印寺）發揮佛教慈悲濟世精神，捐贈金門家扶中...

金門停車場電動車充電站明年元旦起收費 LINE成啟動平台

配合中央「2050淨零碳排」政策，金門縣政府積極推動低碳交通建設，公有停車場電動汽車充電站自今年初啟用以來，歷經近一年免...

「把南瓜留在屏東！」屏東農科鎮園之寶擬借展高雄 廠商不滿

高雄市擬以市立美術館典藏的朱銘作品「太極拱門」與屏東農科園區草間彌生「我的未來坐在岩石上」南瓜公共藝術互換展出，卻引發雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。