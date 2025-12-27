聽新聞
0:00 / 0:00
將AI導入原住民部落 科技協助種芒果、幫棒球選手升級
經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，將新科技應用到原住民農業、運動、觀光等方面，三大主軸包括科技加值讓農產品產值翻倍、AI導覽串聯觀光打造部落創生經濟、AI棒球教練幫助運動選手升級。
⭐2025總回顧
經濟部產業技術司長郭肇中表示，科技是縮短城鄉數位落差的關鍵，將創新技術系統性導入原鄉，不僅將科技做為部落產業發展引擎，達成科技平權，也讓部落產業具備接軌國際的特色與實力。
這次舉辦地屏東縣瑪家鄉盛產土芒果，工研院導入多節點環境感測暨智慧化節水澆灌系統，即時監測土壤溼度與環境數據，依作物需求自動化精準給水，減水資源浪費並提升產值。
許多原住民部落盛產段木香菇，但因部落人口老化與缺工，工研院以省力化鑽孔機與植菌機協助部落農民，降低勞動負擔，並搭配智慧環控噴霧系統調節溫溼度確保穩定生長。
在觀光方面，工研院將AR智慧導覽搭配Line平台數位服務系統，串聯在地觀光，將AI科技導入屏東阿塱壹古道等景點，透過科技讓遊客深入了解在地文化與特色。
工研院也將高速攝影與AI影像辨識技術用於協助棒球選手，以即時捕捉球員影像，分析投球與打擊的詳細數據，如球速、轉速、飛行軌跡，進行個別化評估及科學化調整建議，讓訓練更有效率，並降低選手受傷風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言