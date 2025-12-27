寒風中擦亮安全視角 金門志工上街擦道路反光鏡

入冬後冷氣團一波波來襲，氣溫驟降，但為了提升行車視線與社區交通安全，金門縣市港商圈文化發展協會今天在金湖鎮發起「反光鏡清潔行動」，動員志工走入社區巷道與重要路口，擦拭清潔道路反光鏡，盼打造安全、乾淨的行車環境。

活動由協會理事長林長鴻帶隊，志工們在低溫與冷風中分工合作，有人攀梯仔細擦拭鏡面，有人協助注意來往車輛，確保清潔作業安全。長期累積在反光鏡上的灰塵、水痕與霧氣，隨著清潔完成逐一消散，也讓駕駛在轉彎或進出巷道時，能更清楚掌握路況，降低事故風險。

林長鴻指出，道路反光鏡看似不起眼，卻與用路安全息息相關，尤其冬季日照時間短、天候多變，更需要定期維護。歲末年終將至，返鄉人潮與遊客陸續增加，維持清楚的行車視線與整潔的街道，是迎接來客最基本的準備。

常務理事陳向鑫也全程參與行動，他表示，環境整潔與交通安全是觀光的第一印象，「不要讓遊客笑我們髒」，唯有從細節做起，才能讓返鄉與來訪民眾安心上路，也為地方觀光加分。