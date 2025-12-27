快訊

積欠國民年金8年…她一口氣「全額繳清」 過來人曝關鍵

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

新北恐怖工安意外…工人搬運石雕遭砸破頭 血流滿地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

寒風中擦亮安全視角 金門志工上街擦道路反光鏡

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣市港商圈文化發展協會今天發起「反光鏡清潔行動」，理事長林長鴻帶頭擦拭反光鏡。圖/民眾提供
金門縣市港商圈文化發展協會今天發起「反光鏡清潔行動」，理事長林長鴻帶頭擦拭反光鏡。圖/民眾提供

入冬後冷氣團一波波來襲，氣溫驟降，但為了提升行車視線與社區交通安全，金門縣市港商圈文化發展協會今天在金湖鎮發起「反光鏡清潔行動」，動員志工走入社區巷道與重要路口，擦拭清潔道路反光鏡，盼打造安全、乾淨的行車環境。

⭐2025總回顧

活動由協會理事長林長鴻帶隊，志工們在低溫與冷風中分工合作，有人攀梯仔細擦拭鏡面，有人協助注意來往車輛，確保清潔作業安全。長期累積在反光鏡上的灰塵、水痕與霧氣，隨著清潔完成逐一消散，也讓駕駛在轉彎或進出巷道時，能更清楚掌握路況，降低事故風險。

林長鴻指出，道路反光鏡看似不起眼，卻與用路安全息息相關，尤其冬季日照時間短、天候多變，更需要定期維護。歲末年終將至，返鄉人潮與遊客陸續增加，維持清楚的行車視線與整潔的街道，是迎接來客最基本的準備。

常務理事陳向鑫也全程參與行動，他表示，環境整潔與交通安全是觀光的第一印象，「不要讓遊客笑我們髒」，唯有從細節做起，才能讓返鄉與來訪民眾安心上路，也為地方觀光加分。

清潔過程中，志工也發現部分反光鏡老舊、鏡面模糊，後續將透過管道向相關單位反映，爭取汰換更新。

金門縣市港商圈文化發展協會今天發起「反光鏡清潔行動」，動員志工走入社區巷道與重要路口，擦拭反光鏡。圖/民眾提供
金門縣市港商圈文化發展協會今天發起「反光鏡清潔行動」，動員志工走入社區巷道與重要路口，擦拭反光鏡。圖/民眾提供
金門縣市港商圈文化發展協會今天發起「反光鏡清潔行動」，常務理事陳向鑫仔細擦拭反光鏡。圖/民眾提供
金門縣市港商圈文化發展協會今天發起「反光鏡清潔行動」，常務理事陳向鑫仔細擦拭反光鏡。圖/民眾提供
金門縣市港商圈文化發展協會今天發起「反光鏡清潔行動」，志工們帶著孩子一起參與擦拭反光鏡，做最好的身教。圖/民眾提供
金門縣市港商圈文化發展協會今天發起「反光鏡清潔行動」，志工們帶著孩子一起參與擦拭反光鏡，做最好的身教。圖/民眾提供

冷氣團 低溫 金門

延伸閱讀

150多年老教會今首次舉辦耶誕市集 廣邀鄉親社區遊客參與

歲末送暖！太武山海印寺捐助金門家扶25戶弱勢家庭

金門停車場電動車充電站明年元旦起收費 LINE成啟動平台

金門115年總預算短絀創新高 議長要縣府提方案

相關新聞

將AI導入原住民部落 科技協助種芒果、幫棒球選手升級

經濟部產業技術司今天在屏東縣瑪家國中舉辦「科技孕育，原鄉創新」成果展，將新科技應用到原住民農業、運動、觀光等方面，三大主...

寒風中擦亮安全視角 金門志工上街擦道路反光鏡

入冬後冷氣團一波波來襲，氣溫驟降，但為了提升行車視線與社區交通安全，金門縣市港商圈文化發展協會今天在金湖鎮發起「反光鏡清...

斥資8千多萬改建 滿布客家風情的高雄盤花公園盛大開園

坐落於高雄客家文物館前的三民一號公園斥資8600萬改造，搖身變成客家風情十足的「盤花公園」，園區以以客家傳統「五花九香」...

歲末送暖！太武山海印寺捐助金門家扶25戶弱勢家庭

歲末年終之際，為讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖，金門縣佛教弘法基金會（太武山海印寺）發揮佛教慈悲濟世精神，捐贈金門家扶中...

金門停車場電動車充電站明年元旦起收費 LINE成啟動平台

配合中央「2050淨零碳排」政策，金門縣政府積極推動低碳交通建設，公有停車場電動汽車充電站自今年初啟用以來，歷經近一年免...

「把南瓜留在屏東！」屏東農科鎮園之寶擬借展高雄 廠商不滿

高雄市擬以市立美術館典藏的朱銘作品「太極拱門」與屏東農科園區草間彌生「我的未來坐在岩石上」南瓜公共藝術互換展出，卻引發雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。